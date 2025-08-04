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台灣美食展4天吸12萬人次參展 買氣更旺

中央社／ 台北4日電

一連4天的台灣美食展今天畫下句點，根據台灣觀光協會統計，4天共吸引超過12萬人次參展，較去年成長17.56%，業者說，今年人潮跟買氣都比去年更旺，展期尚未結束就已銷售一空。

一年一度的台灣美食展今天落幕，今年展期間，各展館活動多元，有超過200位廚師與職人共襄盛舉，更舉辦近400場廚藝秀、美食講座及廚藝教室等活動。

台灣觀光協會今天發布新聞稿表示，今年4天進場觀展共12萬2939人次，較去年成長17.56%，不少參展廠商表示今年美食展人潮、買氣比去年更旺，展期尚未結束但許多商品已銷售一空。

台灣觀光協會會長簡余晏說，今年是人潮最多、米其林必比登最多與補貨備貨最多的一屆美食展，觀光與飲食業者主動發起「美食月」活動，把台灣的美食之島的聲音，傳遞給全世界的觀光客

台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭指出，希望大家響應由業者自發性發起的台灣美食節，因為有了美食，才能吸引更多國際觀光客來台。

觀光署副署長黃勢芳指出，今年美食展規模與內容皆創新高，各地觀光圈帶來的特色產品更讓民眾收穫滿滿。

台灣觀光協會說，明年美食展預計在7月31至8月3日登場，期待與各界共同攜手，讓全世界看到這封以台灣美食「寫給世界的情書」持續發光。

美食 觀光客 葉菊蘭

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