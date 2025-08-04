TWICE「MOMO」炫腹帥穿Onitsuka Tiger鬼塚虎潮流機能鞋款TIGRUN

2025球鞋趨勢之一，告別低調、復古明亮多彩系鞋款回歸，帶來時髦的步伐。

Onitsuka Tiger鬼塚虎以鮮明的色彩為鞋款注入活力，並邀請品牌大使韓國女團TWICE成員MOMO、泰國男演員Gulf Kanawut Traipipattanapong以及印度女演員Rashmika Mandanna出鏡演繹ULTI RS系列全新TIGRUN鞋款。

今年3月Onitsuka Tiger鬼塚虎推出ULTI RS系列，並宣布正式跨足性能鞋款領域，ULTI RS系列訴求突破傳統運動鞋概念，打破都市與戶外、日常生活與運動之間的界限。強調舒適貼合，適應多變環境，適合熱愛戶外活動或同時活躍於都市生活的人士。

全新TIGRUN鞋款靈感來自1980至2000年代的經典跑鞋，融合復古輪廓與現代元素，實現運動機能與潮流美學，鞋底刻有老虎腳印刻紋，注入鬼塚虎的設計語彙。中底採用輕盈雙層結構，兼具彈力與靈活性，讓步伐輕快自如。採用雙層網布設計，局部以牛皮麂皮點綴，鞋面使用

全新虎爪紋設計。全系列一共有棕色、黃色、桃粉、銀色、米白、黑色6色選擇，並附上同色系備用寬鞋帶，台灣8月8日起發售。

PUMA最近也高調玩色，攜手代言人ROSÉ以SPEEDCAT賽車鞋為主角，推出夏日特調「橘子汽水」配色，選用蘇打藍與果醬橘的高彩度配色，打造夏日活力與沁涼感。延續2000年代的經典復古輪廓，SPEEDCAT隨著電影《F1》上映，賽車風潮再度迎來話題。

此外，PUMA另一款潮鞋H-STREET全新回歸也帶來銀光綠的醒目配色，H-STREET同樣是薄底鞋型，靈感源自千禧年的短跑釘鞋PUMA Harambee，此鞋款融合田徑元素並注入街頭DNA，保留輕盈鞋面與低筒設計。鞋身搭配輕量化結構與透氣網眼材質的設計，最後再以銀光網布勾勒設計細節，將運動性能融合街頭時尚，高調色彩也形塑出千禧年代獨有的時髦街頭感。