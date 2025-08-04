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TWICE「MOMO」炫腹帥穿Onitsuka Tiger鬼塚虎潮流機能鞋款TIGRUN

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Onitsuka Tiger鬼塚虎以鮮明的色彩為鞋款注入活力，邀請品牌大使韓國女團TWICE成員MOMO（中）、泰國男演員Gulf Kanawut Traipipattanapong（左）以及印度女演員Rashmika Mandanna（右）出鏡演繹ULTI RS系列全新TIGRUN鞋款。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎以鮮明的色彩為鞋款注入活力，邀請品牌大使韓國女團TWICE成員MOMO（中）、泰國男演員Gulf Kanawut Traipipattanapong（左）以及印度女演員Rashmika Mandanna（右）出鏡演繹ULTI RS系列全新TIGRUN鞋款。圖／Onitsuka Tiger提供

2025球鞋趨勢之一，告別低調、復古明亮多彩系鞋款回歸，帶來時髦的步伐。

Onitsuka Tiger鬼塚虎以鮮明的色彩為鞋款注入活力，並邀請品牌大使韓國女團TWICE成員MOMO、泰國男演員Gulf Kanawut Traipipattanapong以及印度女演員Rashmika Mandanna出鏡演繹ULTI RS系列全新TIGRUN鞋款。

今年3月Onitsuka Tiger鬼塚虎推出ULTI RS系列，並宣布正式跨足性能鞋款領域，ULTI RS系列訴求突破傳統運動鞋概念，打破都市與戶外、日常生活與運動之間的界限。強調舒適貼合，適應多變環境，適合熱愛戶外活動或同時活躍於都市生活的人士。

全新TIGRUN鞋款靈感來自1980至2000年代的經典跑鞋，融合復古輪廓與現代元素，實現運動機能與潮流美學，鞋底刻有老虎腳印刻紋，注入鬼塚虎的設計語彙。中底採用輕盈雙層結構，兼具彈力與靈活性，讓步伐輕快自如。採用雙層網布設計，局部以牛皮麂皮點綴，鞋面使用

全新虎爪紋設計。全系列一共有棕色、黃色、桃粉、銀色、米白、黑色6色選擇，並附上同色系備用寬鞋帶，台灣8月8日起發售。

PUMA最近也高調玩色，攜手代言人ROSÉ以SPEEDCAT賽車鞋為主角，推出夏日特調「橘子汽水」配色，選用蘇打藍與果醬橘的高彩度配色，打造夏日活力與沁涼感。延續2000年代的經典復古輪廓，SPEEDCAT隨著電影《F1》上映，賽車風潮再度迎來話題。

此外，PUMA另一款潮鞋H-STREET全新回歸也帶來銀光綠的醒目配色，H-STREET同樣是薄底鞋型，靈感源自千禧年的短跑釘鞋PUMA Harambee，此鞋款融合田徑元素並注入街頭DNA，保留輕盈鞋面與低筒設計。鞋身搭配輕量化結構與透氣網眼材質的設計，最後再以銀光網布勾勒設計細節，將運動性能融合街頭時尚，高調色彩也形塑出千禧年代獨有的時髦街頭感。

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PUMA H-STREET銀光率，2,980元。圖／PUMA提供
PUMA H-STREET銀光率，2,980元。圖／PUMA提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎TIGRUN黃色，7,880元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎TIGRUN黃色，7,880元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎TIGRUN銀色，7,880元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎TIGRUN銀色，7,880元。圖／Onitsuka Tiger提供
韓國女團TWICE成員MOMO穿著Onitsuka Tiger鬼塚虎TIGRUN棕色鞋款。圖／Onitsuka Tiger提供
韓國女團TWICE成員MOMO穿著Onitsuka Tiger鬼塚虎TIGRUN棕色鞋款。圖／Onitsuka Tiger提供
PUMA SPEEDCAT「橘子汽水」配色，3,280元。圖／PUMA提供
PUMA SPEEDCAT「橘子汽水」配色，3,280元。圖／PUMA提供
韓國女團TWICE成員MOMO穿著Onitsuka Tiger鬼塚虎TIGRUN棕色鞋款。圖／Onitsuka Tiger提供
韓國女團TWICE成員MOMO穿著Onitsuka Tiger鬼塚虎TIGRUN棕色鞋款。圖／Onitsuka Tiger提供
韓國女團TWICE成員MOMO穿著Onitsuka Tiger鬼塚虎TIGRUN棕色鞋款。圖／Onitsuka Tiger提供
韓國女團TWICE成員MOMO穿著Onitsuka Tiger鬼塚虎TIGRUN棕色鞋款。圖／Onitsuka Tiger提供
ROSÉ穿著PUMA SPEEDCAT「橘子汽水」配色，3,280元。圖／PUMA提供
ROSÉ穿著PUMA SPEEDCAT「橘子汽水」配色，3,280元。圖／PUMA提供

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