卡地亞父親節獻禮 經典風格乘載深刻情意

每年父親節，都是一次重新回望與感謝父愛的時刻。2025年，法國精品品牌卡地亞（Cartier）以「紅盒傳情」為主題，針對三種不同性格的父親，精選橫跨腕錶、珠寶與配飾的風格之作，將對父親的敬意凝鍊成腕間或胸前的無聲陪伴。

對沉穩紳士的父親，卡地亞獻上品牌標誌的Baignoire de Cartier迷你腕表、Clash de Cartier、與LOVE系列配件。Baignoire迷你腕表純粹洗練的18K黃金和漆面黑色牛皮構成經典配色，以其簡潔橢圓外型與優雅比例，完美展現品牌精準的設計美學與平衡。2025春夏新款Clash de Cartier太陽眼鏡系列則是此款中性珠寶設計首次融入眼鏡，不論是玫瑰金橢圓形鏡框鑲嵌鑽石與縞瑪瑙款，或是黃金飾面金屬製成的無框方形設計，鏡腳處點綴Cartier標誌與Clash de Cartier珠寶的立體巴黎飾釘，在細節處展現摩登氣質。

LOVE手環則延續1969年誕生以來經典造型，鎖扣系統配有活動螺絲及鉸鍊。由兩個堅韌的半圓環組成緊貼手腕的閉合式橢圓形手環，透過需要為彼此上鎖配戴的細節，象徵恆久不變的承諾與陪伴。延伸出的LOVE袖扣亦以黃K金詮釋經典的螺絲造型，可單獨或搭配手環配戴，情感更添深刻。

針對性格鮮明、喜愛工藝細節的潮男父親，不妨選擇卡地亞的Santos-Dumont微型擺陀鏤空腕表與Première de Cartier墨鏡。Santos-Dumont腕表最初是專為飛行員而設計的，表殼造型方中帶圓融合建築美學，全新微型擺陀鏤空腕表結合品牌最為擅長的鏤空機芯設計，搭載造型優雅的微型飛行器造型自動盤，橋板以灰色漆處理與精鋼錶殼營造出和諧視覺感，配備雙色鱷魚皮表帶與快拆系統，展現技術與設計的雙重張力。

Première de Cartier變色墨鏡，選用溫潤棕色木材打造橢圓形鏡框，搭配光滑金色鍍層飾面，呈現出自然材質與金屬光澤的完美融合，並裝飾三顆金屬鉚釘畫龍點睛。配可依環境光線調節色調的酒紅色光致變色鏡片，兼具時尚感與功能性。