快訊

台中超商凶殺案…啦啦隊女神河智媛老闆遭砍亡 樂天球團回應

豐原超商外遭砍死…無限夢想總經理曾涉性騷女員工 一審判賠100萬

高雄機場「跑道有破洞」緊急停止營運 國內外航班大亂

聽新聞
0:00 / 0:00

卡地亞父親節獻禮 經典風格乘載深刻情意

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Santos-Dumont微型擺陀鏤空精鋼腕表大型款，105萬元。圖／卡地亞提供
Santos-Dumont微型擺陀鏤空精鋼腕表大型款，105萬元。圖／卡地亞提供

每年父親節，都是一次重新回望與感謝父愛的時刻。2025年，法國精品品牌卡地亞（Cartier）以「紅盒傳情」為主題，針對三種不同性格的父親，精選橫跨腕錶、珠寶與配飾的風格之作，將對父親的敬意凝鍊成腕間或胸前的無聲陪伴。

對沉穩紳士的父親，卡地亞獻上品牌標誌的Baignoire de Cartier迷你腕表、Clash de Cartier、與LOVE系列配件。Baignoire迷你腕表純粹洗練的18K黃金和漆面黑色牛皮構成經典配色，以其簡潔橢圓外型與優雅比例，完美展現品牌精準的設計美學與平衡。2025春夏新款Clash de Cartier太陽眼鏡系列則是此款中性珠寶設計首次融入眼鏡，不論是玫瑰金橢圓形鏡框鑲嵌鑽石與縞瑪瑙款，或是黃金飾面金屬製成的無框方形設計，鏡腳處點綴Cartier標誌與Clash de Cartier珠寶的立體巴黎飾釘，在細節處展現摩登氣質。

LOVE手環則延續1969年誕生以來經典造型，鎖扣系統配有活動螺絲及鉸鍊。由兩個堅韌的半圓環組成緊貼手腕的閉合式橢圓形手環，透過需要為彼此上鎖配戴的細節，象徵恆久不變的承諾與陪伴。延伸出的LOVE袖扣亦以黃K金詮釋經典的螺絲造型，可單獨或搭配手環配戴，情感更添深刻。

針對性格鮮明、喜愛工藝細節的潮男父親，不妨選擇卡地亞的Santos-Dumont微型擺陀鏤空腕表與Première de Cartier墨鏡。Santos-Dumont腕表最初是專為飛行員而設計的，表殼造型方中帶圓融合建築美學，全新微型擺陀鏤空腕表結合品牌最為擅長的鏤空機芯設計，搭載造型優雅的微型飛行器造型自動盤，橋板以灰色漆處理與精鋼錶殼營造出和諧視覺感，配備雙色鱷魚皮表帶與快拆系統，展現技術與設計的雙重張力。

Première de Cartier變色墨鏡，選用溫潤棕色木材打造橢圓形鏡框，搭配光滑金色鍍層飾面，呈現出自然材質與金屬光澤的完美融合，並裝飾三顆金屬鉚釘畫龍點睛。配可依環境光線調節色調的酒紅色光致變色鏡片，兼具時尚感與功能性。

而對於自由不羈、對世界充滿好奇父親，Santos de Cartier系列與充滿野性魅力的美洲豹Panthère de Cartier無疑是其標誌風格宣言。Santos de Cartier雙時區腕表以精鋼表殼與灰色射線紋飾面盤，搭載計時盤與晝夜顯示，成為跨越時差的最佳旅伴。同系列太陽眼鏡則轉換經典腕表美學，鏡框上點綴標誌性的螺釘細節，呼應飛機機身的工業元素，是向勇於探索的精神致意的風格宣言。

Première de Cartier 太陽眼鏡，棕色木材鏡框配光致變色鏡片，89,000元。圖／卡地亞提供
Première de Cartier 太陽眼鏡，棕色木材鏡框配光致變色鏡片，89,000元。圖／卡地亞提供
父親節將至，卡地亞以紅盒獻上風格好禮，致敬父親無聲卻堅定的愛與陪伴。圖／卡地亞提供
父親節將至，卡地亞以紅盒獻上風格好禮，致敬父親無聲卻堅定的愛與陪伴。圖／卡地亞提供
LOVE袖扣，實心18K金，13萬2,000元。圖／卡地亞提供
LOVE袖扣，實心18K金，13萬2,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier太陽眼鏡，金屬無框設計，配金色鏡面效果漸變灰色鏡片，58,400元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier太陽眼鏡，金屬無框設計，配金色鏡面效果漸變灰色鏡片，58,400元。圖／卡地亞提供
Santos-Dumont微型擺陀鏤空精鋼腕表大型款，105萬元。圖／卡地亞提供
Santos-Dumont微型擺陀鏤空精鋼腕表大型款，105萬元。圖／卡地亞提供
父親節將至，卡地亞LOVE系列為子女表達情意。圖／卡地亞提供
父親節將至，卡地亞LOVE系列為子女表達情意。圖／卡地亞提供
Première de Cartier 太陽眼鏡，棕色木材鏡框配光致變色鏡片，89,000元。圖／卡地亞提供
Première de Cartier 太陽眼鏡，棕色木材鏡框配光致變色鏡片，89,000元。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier 雙時區自動精鋼腕表大型款，32萬8,000元；Panthère de Cartier 美洲豹鋪鑲鑽石項鍊，18K白金鑲嵌縞瑪瑙、祖母綠、鑽石，93萬5,000元。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier 雙時區自動精鋼腕表大型款，32萬8,000元；Panthère de Cartier 美洲豹鋪鑲鑽石項鍊，18K白金鑲嵌縞瑪瑙、祖母綠、鑽石，93萬5,000元。圖／卡地亞提供
LOVE 手環中型款，18K黃金，20萬6,000元。圖／卡地亞提供
LOVE 手環中型款，18K黃金，20萬6,000元。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier太陽眼鏡，金屬鏡框，47,400元。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier太陽眼鏡，金屬鏡框，47,400元。圖／卡地亞提供
父親節將至，卡地亞以紅盒獻上風格好禮，致敬父親無聲卻堅定的愛與陪伴。圖／卡地亞提供
父親節將至，卡地亞以紅盒獻上風格好禮，致敬父親無聲卻堅定的愛與陪伴。圖／卡地亞提供

腕表 標誌

延伸閱讀

影／佳節前夕保六總隊獻「父夯豆漿」 現場溫馨畫面曝光

父親節關心「隱藏式憂鬱」男性不承認情緒困擾 恐提高孩子憂鬱症機率

將對父親的思念化為行動 她12年送出1.3萬個蛋糕全台傳愛

協助熟齡父二度就業 嘉義朴子就業中心父親節最強助攻

相關新聞

卡地亞父親節獻禮 經典風格乘載深刻情意

每年父親節，都是一次重新回望與感謝父愛的時刻。2025年，法國精品品牌卡地亞（Cartier）以「紅盒傳情」為主題，針對...

丹娜絲風災募款累計1.7億 預募5億8月20日截止

丹娜絲風災重創台灣中南部，募款專案已執行2週，截至8月3日止，百萬以上捐款共計37筆，捐款累計達新台幣1.7億元；募款將...

Uber幫你快遞包裹！「優快送」拓至16城市 新用戶限時8次最高折88元

Uber今宣布「優快送」即時包裹運送服務正式在全台Uber營運城市全面上線，服務版圖擴及北北基、桃竹苗、中彰投、嘉南、高...

Stray Kids世界巡演席捲歐洲 方燦得FENDI助攻訂製舞台造型

韓國人氣男團Stray Kids於今夏展開「dominATE」世界巡迴演唱會，7月下旬自巴黎啟程，橫掃歐洲多國城市。隊長...

祖母綠領銜！寶格麗年度頂級珠寶暨複雜腕表展 8月14日起登台展

有「彩寶藝術大師」美譽的精品品牌寶格麗（BVLGARI），將自2025年8月14日起至16日止於文華東方酒店舉辦為期三日...

台式外婆復古味、正統京都家庭味！台日新餐廳接力開幕 加碼送甜品

屹立高雄41年的台菜餐廳「鄧師傅功夫菜」，為更貼近新世代年輕客群喜愛的餐食體驗，今夏於鳳山文山特區，推出全新概念台菜品牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。