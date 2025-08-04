卡地亞父親節獻禮 經典風格乘載深刻情意
每年父親節，都是一次重新回望與感謝父愛的時刻。2025年，法國精品品牌卡地亞（Cartier）以「紅盒傳情」為主題，針對三種不同性格的父親，精選橫跨腕錶、珠寶與配飾的風格之作，將對父親的敬意凝鍊成腕間或胸前的無聲陪伴。
對沉穩紳士的父親，卡地亞獻上品牌標誌的Baignoire de Cartier迷你腕表、Clash de Cartier、與LOVE系列配件。Baignoire迷你腕表純粹洗練的18K黃金和漆面黑色牛皮構成經典配色，以其簡潔橢圓外型與優雅比例，完美展現品牌精準的設計美學與平衡。2025春夏新款Clash de Cartier太陽眼鏡系列則是此款中性珠寶設計首次融入眼鏡，不論是玫瑰金橢圓形鏡框鑲嵌鑽石與縞瑪瑙款，或是黃金飾面金屬製成的無框方形設計，鏡腳處點綴Cartier標誌與Clash de Cartier珠寶的立體巴黎飾釘，在細節處展現摩登氣質。
LOVE手環則延續1969年誕生以來經典造型，鎖扣系統配有活動螺絲及鉸鍊。由兩個堅韌的半圓環組成緊貼手腕的閉合式橢圓形手環，透過需要為彼此上鎖配戴的細節，象徵恆久不變的承諾與陪伴。延伸出的LOVE袖扣亦以黃K金詮釋經典的螺絲造型，可單獨或搭配手環配戴，情感更添深刻。
針對性格鮮明、喜愛工藝細節的潮男父親，不妨選擇卡地亞的Santos-Dumont微型擺陀鏤空腕表與Première de Cartier墨鏡。Santos-Dumont腕表最初是專為飛行員而設計的，表殼造型方中帶圓融合建築美學，全新微型擺陀鏤空腕表結合品牌最為擅長的鏤空機芯設計，搭載造型優雅的微型飛行器造型自動盤，橋板以灰色漆處理與精鋼錶殼營造出和諧視覺感，配備雙色鱷魚皮表帶與快拆系統，展現技術與設計的雙重張力。
Première de Cartier變色墨鏡，選用溫潤棕色木材打造橢圓形鏡框，搭配光滑金色鍍層飾面，呈現出自然材質與金屬光澤的完美融合，並裝飾三顆金屬鉚釘畫龍點睛。配可依環境光線調節色調的酒紅色光致變色鏡片，兼具時尚感與功能性。
而對於自由不羈、對世界充滿好奇父親，Santos de Cartier系列與充滿野性魅力的美洲豹Panthère de Cartier無疑是其標誌風格宣言。Santos de Cartier雙時區腕表以精鋼表殼與灰色射線紋飾面盤，搭載計時盤與晝夜顯示，成為跨越時差的最佳旅伴。同系列太陽眼鏡則轉換經典腕表美學，鏡框上點綴標誌性的螺釘細節，呼應飛機機身的工業元素，是向勇於探索的精神致意的風格宣言。
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