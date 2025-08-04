快訊

不忍了！火山披薩抄襲大戰 達美樂「正式提告」必勝客

川普與俄羅斯的核武嗆聲：該擔心口水戰升級核戰嗎？

不是1萬步！最新研究揭「長壽關鍵步數」 還能減少失智風險

《我和我的殭屍女兒》一場喪屍、親情與溫情的混搭實驗

聯合新聞網／ 若鯨
圖／車庫娛樂提供
圖／車庫娛樂提供

韓國電影《我和我的殭屍女兒》再次證明，韓式親情片的敘事能力與情緒渲染力的確有其獨到之處。這部改編自高人氣網路漫畫的電影，巧妙地將殭屍題材與父女親情結合，打造出一場笑淚交織的觀影體驗。

故事背景設定於首爾爆發殭屍病毒後，單親爸爸正桓（曹政奭 飾）為了守護女兒秀雅（崔惟理 飾），必須發揮自己動物園猛獸飼養員的專長，將已感染的女兒訓練成能自控的「非典型殭屍」。這設定原本充滿荒謬感，卻因為真摯的親情線與生活化的幽默，讓整部片遠離一般殭屍片的血腥恐怖，反成一場荒謬又溫暖的適合闔家觀賞的電影。

圖／車庫娛樂提供
圖／車庫娛樂提供

最大亮點來自演員群的出色表現。曹政奭的「女兒傻瓜」形象非常到位，把一位為女兒無所不用其極的父親演得可愛又帶點傻氣；崔惟理的殭屍女兒，肢體語言細膩，不但讓人信服於她的狀態轉換，還時不時因為某些日常舉動而帶來意外喜感。配角李姃垠、尹敬浩也各有亮點，讓整體戲劇節奏穩健，笑點與淚點並存。

圖／車庫娛樂提供
圖／車庫娛樂提供

《我和我的殭屍女兒》沒有一般殭屍片的末日浩劫與人性崩壞，反而選擇將焦點放在小家庭的生存策略與父愛無限的主題上。不僅用許多誇張橋段（例如訓練殭屍女兒上學、不求人等），帶動觀眾的笑聲，也適時點出身為父母面對「不同的孩子」時的焦慮與不放棄。這種情節設計，不只具高度娛樂性，也讓整部片產生強烈的共感，很容易將故事投射到現實生活中。

圖／車庫娛樂提供
圖／車庫娛樂提供

「笑著笑著就哭了」劇情節奏拿捏到位。前半段以詼諧荒謬帶出主題，後半段則逐漸轉為情感的累積與釋放，看完後久久難忘。即便是偏理性的觀眾，也會感受到導演在敘事上的細膩與節制。

電影還是有一些公式化與類型轉換的影子，部分情節稍顯芭樂，但這並不損及整體的娛樂性與情感強度。尤其是在大銀幕上看到這種「家庭向＋異想世界」的題材，總能讓人會心一笑之餘，也多了幾分溫暖的餘韻。

◎本文內容已獲 若鯨 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

若鯨

追蹤

相關新聞

《我和我的殭屍女兒》一場喪屍、親情與溫情的混搭實驗

韓國電影《我和我的殭屍女兒》再次證明，韓式親情片的敘事能力與情緒渲染力的確有其獨到之處。這部改編自高人氣網路漫畫的電影，巧妙地將殭屍題材與父女親情結合，打造出一場笑淚交織的觀影體驗。 故事背景設

卡地亞父親節獻禮 經典風格乘載深刻情意

每年父親節，都是一次重新回望與感謝父愛的時刻。2025年，法國精品品牌卡地亞（Cartier）以「紅盒傳情」為主題，針對...

foodpanda用全支付滿額送雞蛋 Uber Eats用CUBE卡享最高7%回饋

父親節將至，適逢閏月，不少民眾選擇以豬腳麵線為長輩添壽傳愛。foodpanda觀察發現，近3個月「豬腳」關鍵字衝進前10...

丹娜絲風災募款累計1.7億 預募5億8月20日截止

丹娜絲風災重創台灣中南部，募款專案已執行2週，截至8月3日止，百萬以上捐款共計37筆，捐款累計達新台幣1.7億元；募款將...

Uber幫你快遞包裹！「優快送」拓至16城市 新用戶限時8次最高折88元

Uber今宣布「優快送」即時包裹運送服務正式在全台Uber營運城市全面上線，服務版圖擴及北北基、桃竹苗、中彰投、嘉南、高...

Stray Kids世界巡演席捲歐洲 方燦得FENDI助攻訂製舞台造型

韓國人氣男團Stray Kids於今夏展開「dominATE」世界巡迴演唱會，7月下旬自巴黎啟程，橫掃歐洲多國城市。隊長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。