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foodpanda用全支付滿額送雞蛋 Uber Eats用CUBE卡享最高7%回饋

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
foodpanda豬腳閏月搜尋量飆進前10名。圖／foodpanda提供
foodpanda豬腳閏月搜尋量飆進前10名。圖／foodpanda提供

父親節將至，適逢閏月，不少民眾選擇以腳麵線為長輩添壽傳愛。foodpanda觀察發現，近3個月「豬腳」關鍵字衝進前10大熱搜，銷量突破百萬份，閏月期間更帶動訂單量暴增20%。平台也集結「豬腳界F4」名店，包括老牌張豬腳、富狀元豬腳、VASO弘肉燥飯舖、大四囍腿庫飯，成功吸引觀光客與年輕族群。

除即時外送，foodpanda也與家樂福合作推出三大名店豬腳麵線禮盒，包括老協珍冰糖豬腳、鄧師傅閏年豬腳、彭園豬腳麵線，滿足節慶送禮與居家簡便上桌需求。即日起至8月31日，上千品牌持續享「天天65折」，輸入優惠碼「天天省天天爽」，最高可折抵168元。

每週三超級會員日，pandapro會員輸入優惠碼，可享指定品牌滿額7折優惠。每週一至週五，訂購統一超商、小北百貨、美廉社、大全聯、屈臣氏、家樂福，滿額輸入優惠碼「平日七九折」享7.9折，最高可折抵200元。

此外，foodpanda聯手全支付祭出回饋，自即日起至9月30日，綁定外送消費最高享6%全點回饋；每週四於全聯/大全聯消費最高再享10%回饋。8月31日前單筆滿699元，輸入「全聯送雞蛋」或「大全聯送雞蛋」，可享指定雞蛋商品最高折抵50元。

不讓對手專美於前，Uber Eats自8月8日至9月26日展開「週末MVP」活動，結合麥當勞、昌平炸雞王、21世紀、頂呱呱、師園等品牌，週五至週日輪番推出披薩、漢堡、手搖等品類「買1送1」優惠，並限量發放最高1折優惠券。

8月12日前，Uber Eats也針對指定品牌如達美樂、漢堡王、路易莎、bb.q CHICKEN、Popeyes、朱記等，推出買1送1、滿額贈、7折優惠等促銷；訂購必勝客火山熔岩比薩享限時7折。

Uber One會員輸入指定序號除享折扣，再享單筆最高100元優惠；8月底前輸入「會員省一波」，高鐵站與機場行程、尊榮車型及「優快送」皆享8.5折優惠，完成指定行程還可累積最高5%點數，可折抵後續餐飲與叫車消費。

即日起至10月31日，所有非Uber One會員之國泰世華商業銀行信用卡持卡人於推廣活動開始日期可獲得Uber One會員月訂閱制會員方案2個月免費試用兌換連結。即日起至2026年7月31日止，CUBE信用卡持卡人透過折扣連結購買Uber One年訂閱制會員方案優惠價899元，再獲得最高7%小樹點（信用卡）回饋。

Uber Eats「週末MVP」超人氣品牌買1送1，還有最高1折券等你搶。圖／Uber提供
Uber Eats「週末MVP」超人氣品牌買1送1，還有最高1折券等你搶。圖／Uber提供
即日起至2026年7月31日止，CUBE信用卡持卡人透過折扣連結購買Uber One年訂閱制會員方案優惠價899元，再獲得最高7%小樹點（信用卡）回饋。圖／Uber提供
即日起至2026年7月31日止，CUBE信用卡持卡人透過折扣連結購買Uber One年訂閱制會員方案優惠價899元，再獲得最高7%小樹點（信用卡）回饋。圖／Uber提供
全支付攜手foodpanda再推限時優惠，外送筆筆最高6%回饋、生鮮採買雞蛋0元起帶回家。圖／foodpanda提供
全支付攜手foodpanda再推限時優惠，外送筆筆最高6%回饋、生鮮採買雞蛋0元起帶回家。圖／foodpanda提供

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