快訊

台中超商凶殺案…啦啦隊女神河智媛老闆遭砍亡 樂天球團回應

豐原超商外遭砍死…無限夢想總經理曾涉性騷女員工 一審判賠100萬

高雄機場「跑道有破洞」緊急停止營運 國內外航班大亂

丹娜絲風災募款累計1.7億 預募5億8月20日截止

中央社／ 台北4日電
為結合政府及民間力量協助丹娜絲風災受災民眾，行政院責成衛福部所轄公設財團法人賑災基金會公布捐款帳號，接受外界捐款，募款期間為7月21日至8月20日止，為期一個月。本報資料照片
為結合政府及民間力量協助丹娜絲風災受災民眾，行政院責成衛福部所轄公設財團法人賑災基金會公布捐款帳號，接受外界捐款，募款期間為7月21日至8月20日止，為期一個月。本報資料照片

丹娜絲風災重創台灣中南部，募款專案已執行2週，截至8月3日止，百萬以上捐款共計37筆，捐款累計達新台幣1.7億元；募款將於8月20日截止，預募金額目標為5億元。

颱風丹娜絲7月6日深夜於嘉義布袋登陸，造成中南部多處停水、停電、房屋破損及淹水，許多民眾財產、家園及生活受到影響，亟待協助重建。衛福部7月21日開放專戶募款，募款期間至8月20日，為期1個月。

根據財團法人賑災基金會統計，截至8月3日止，丹娜絲風災募款專案總計接獲捐款1萬7076筆、共1億7817萬餘元；其中37筆款項超過百萬元，包括財政部公股金融及非金融事業擴大捐款，加計原協助丹娜絲颱風災後重建捐款1600萬元等。

賑災基金會今天透過新聞稿指出，1日偕同台灣世界展望會、基督教芥菜種會前往台南七股、將軍等地實際訪查，輔導協助弱勢家庭，了解住戶受災狀況，目前因災亟待修繕，尚待媒合工程團隊協助。

另外，基督教芥菜種會表示，已有10戶於7月31日開工修繕，預計3個月後完工，尚須擴大協助受災戶，將邀請曾於莫蘭蒂風災合作的優良營造廠共同訪視，後續將整合資源、盡速辦理。

賑災基金會表示，「114年丹娜絲風災募款專案」經衛部救字第1131362790號函核發勸募許可，勸募期間為7月21日至 8月20日止，為期1個月，預募金額為5億元，民眾想捐款援助，可利用賑災專戶捐款。

捐款戶名：財團法人賑災基金會。銀行名稱：土地銀行長春分行（005）。銀行帳號：102-005-19896-5。

海外人士捐款外匯資訊：SWIFTCODE：「LBOTTWTP102」。NAME：「TaiwanFoundation for Disaster Relief」ACCOUNTNO.：「102-005-19896-5」BANK NAME：「LANDBANK OF TAIWAN CHANGCHUENBRANCH」。ADDRESS：「No. 156, Changchun Rd.,Zhongshan District, Taipei City10459,Taiwan（R.O.C.）」。

LINE Pay：進入LINE Pay主頁後選擇「愛心捐款」平台，即可點選「114年丹娜絲風災募款專案」進行捐款，用戶可選擇已綁定的中國信託商業銀行、台北富邦銀行、台新銀行及聯邦銀行的信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。

四大超商：可至7-ELEVEN的ibon機台、全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OK mart的OK‧go機台進行捐款，捐款名稱：「114年丹娜絲風災募款專案」。

捐款 募款 丹娜絲颱風

延伸閱讀

行政院會本周通過丹娜絲特別條例 卓榮泰：納入0728災損補助

高雄0728豪雨直逼莫拉克風災 重建逾40億！陳其邁向中央求援

卓揆視察台南房屋修繕 盼前進指揮所變加速指揮所

影／行政院長卓榮泰南下勘災 丹娜絲颱風特別條例行政院會本周可通過

相關新聞

卡地亞父親節獻禮 經典風格乘載深刻情意

每年父親節，都是一次重新回望與感謝父愛的時刻。2025年，法國精品品牌卡地亞（Cartier）以「紅盒傳情」為主題，針對...

丹娜絲風災募款累計1.7億 預募5億8月20日截止

丹娜絲風災重創台灣中南部，募款專案已執行2週，截至8月3日止，百萬以上捐款共計37筆，捐款累計達新台幣1.7億元；募款將...

Uber幫你快遞包裹！「優快送」拓至16城市 新用戶限時8次最高折88元

Uber今宣布「優快送」即時包裹運送服務正式在全台Uber營運城市全面上線，服務版圖擴及北北基、桃竹苗、中彰投、嘉南、高...

Stray Kids世界巡演席捲歐洲 方燦得FENDI助攻訂製舞台造型

韓國人氣男團Stray Kids於今夏展開「dominATE」世界巡迴演唱會，7月下旬自巴黎啟程，橫掃歐洲多國城市。隊長...

祖母綠領銜！寶格麗年度頂級珠寶暨複雜腕表展 8月14日起登台展

有「彩寶藝術大師」美譽的精品品牌寶格麗（BVLGARI），將自2025年8月14日起至16日止於文華東方酒店舉辦為期三日...

台式外婆復古味、正統京都家庭味！台日新餐廳接力開幕 加碼送甜品

屹立高雄41年的台菜餐廳「鄧師傅功夫菜」，為更貼近新世代年輕客群喜愛的餐食體驗，今夏於鳳山文山特區，推出全新概念台菜品牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。