丹娜絲風災募款累計1.7億 預募5億8月20日截止

丹娜絲風災重創台灣中南部，募款專案已執行2週，截至8月3日止，百萬以上捐款共計37筆，捐款累計達新台幣1.7億元；募款將於8月20日截止，預募金額目標為5億元。

颱風丹娜絲7月6日深夜於嘉義布袋登陸，造成中南部多處停水、停電、房屋破損及淹水，許多民眾財產、家園及生活受到影響，亟待協助重建。衛福部7月21日開放專戶募款，募款期間至8月20日，為期1個月。

根據財團法人賑災基金會統計，截至8月3日止，丹娜絲風災募款專案總計接獲捐款1萬7076筆、共1億7817萬餘元；其中37筆款項超過百萬元，包括財政部公股金融及非金融事業擴大捐款，加計原協助丹娜絲颱風災後重建捐款1600萬元等。

賑災基金會今天透過新聞稿指出，1日偕同台灣世界展望會、基督教芥菜種會前往台南七股、將軍等地實際訪查，輔導協助弱勢家庭，了解住戶受災狀況，目前因災亟待修繕，尚待媒合工程團隊協助。

另外，基督教芥菜種會表示，已有10戶於7月31日開工修繕，預計3個月後完工，尚須擴大協助受災戶，將邀請曾於莫蘭蒂風災合作的優良營造廠共同訪視，後續將整合資源、盡速辦理。

賑災基金會表示，「114年丹娜絲風災募款專案」經衛部救字第1131362790號函核發勸募許可，勸募期間為7月21日至 8月20日止，為期1個月，預募金額為5億元，民眾想捐款援助，可利用賑災專戶捐款。

捐款戶名：財團法人賑災基金會。銀行名稱：土地銀行長春分行（005）。銀行帳號：102-005-19896-5。

海外人士捐款外匯資訊：SWIFTCODE：「LBOTTWTP102」。NAME：「TaiwanFoundation for Disaster Relief」ACCOUNTNO.：「102-005-19896-5」BANK NAME：「LANDBANK OF TAIWAN CHANGCHUENBRANCH」。ADDRESS：「No. 156, Changchun Rd.,Zhongshan District, Taipei City10459,Taiwan（R.O.C.）」。

LINE Pay：進入LINE Pay主頁後選擇「愛心捐款」平台，即可點選「114年丹娜絲風災募款專案」進行捐款，用戶可選擇已綁定的中國信託商業銀行、台北富邦銀行、台新銀行及聯邦銀行的信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。

四大超商：可至7-ELEVEN的ibon機台、全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OK mart的OK‧go機台進行捐款，捐款名稱：「114年丹娜絲風災募款專案」。