Uber幫你快遞包裹！「優快送」拓至16城市 新用戶限時8次最高折88元

Uber今宣布「優快送」即時包裹運送服務正式在全台Uber營運城市全面上線，服務版圖擴及北北基、桃竹苗、中彰投、嘉南、高屏及宜蘭等地，滿足用戶日常與商務遞送需求。此服務是由Uber合作的第三方運輸業者提供，用戶透過平常使用的Uber App即可輕鬆完成下單、寄送及追蹤等所有操作。

「優快送」自推出以來，服務範圍與使用族群都逐漸擴大，目前已有超過1/4為商家用戶。根據Uber數據指出，今年母親節期間，包裹遞送需求激增，訂單量曾一度成長達28%。看準節慶送禮需求，Uber也宣布推出父親節限時優惠，即日起至9月30日止，首次體驗「優快送」的用戶輸入優惠碼「優快送八八」，可享首8趟每趟最高折抵88元的優惠。