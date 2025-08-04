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Uber幫你快遞包裹！「優快送」拓至16城市 新用戶限時8次最高折88元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「優快送」包裹運送服務正式在全台Uber營運城市上線，將服務拓展至Uber App營運的16個城市。圖／Uber提供
「優快送」包裹運送服務正式在全台Uber營運城市上線，將服務拓展至Uber App營運的16個城市。圖／Uber提供

Uber今宣布「優快送」即時包裹運送服務正式在全台Uber營運城市全面上線，服務版圖擴及北北基、桃竹苗、中彰投、嘉南、高屏及宜蘭等地，滿足用戶日常與商務遞送需求。此服務是由Uber合作的第三方運輸業者提供，用戶透過平常使用的Uber App即可輕鬆完成下單、寄送及追蹤等所有操作。

「優快送」自推出以來，服務範圍與使用族群都逐漸擴大，目前已有超過1/4為商家用戶。根據Uber數據指出，今年母親節期間，包裹遞送需求激增，訂單量曾一度成長達28%。看準節慶送禮需求，Uber也宣布推出父親節限時優惠，即日起至9月30日止，首次體驗「優快送」的用戶輸入優惠碼「優快送八八」，可享首8趟每趟最高折抵88元的優惠。

「優快送」服務每次合計重量不得超過20公斤、尺寸需在40 × 40 × 40公分內，價值不超過新台幣5,000元的包裹，涵蓋日常生活用品、文件資料、餐點食材等多元運送需求。用戶也可透過App將行程分享給最多5位聯絡人，即時掌握送件進度，提升收件效率與安全性。

民眾只需透過熟悉的Uber App即可完成操作，涵蓋日常生活多元運送需求。圖／Uber提供
民眾只需透過熟悉的Uber App即可完成操作，涵蓋日常生活多元運送需求。圖／Uber提供

Uber 食材 母親節

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