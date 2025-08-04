Stray Kids世界巡演席捲歐洲 方燦得FENDI助攻訂製舞台造型
韓國人氣男團Stray Kids於今夏展開「dominATE」世界巡迴演唱會，7月下旬自巴黎啟程，橫掃歐洲多國城市。隊長方燦（Bang Chan）除了以極具張力的現場表演引爆現場氛圍，更以FENDI兩套訂製造型驚豔巴黎與羅馬，展現身為FENDI品牌大使的時尚魅力。
7月26日巴黎站演出中，方燦身穿FENDI訂製黑色針織上衣，搭配黑緞面無袖西裝登場，簡約俐落的線條呼應FENDI 2025-26秋冬男裝系列的設計語彙。造型搭配繫帶皮靴，頸間則點綴FW25系列FF Sphere球頸鏈，為整體造型注入沉穩且未失張力的風格對比，展現出與舞台演出高度融合的個人品味。
羅馬場次則轉以耀眼造型登場，方燦選穿金屬光澤短版上衣，內搭FF標誌背心，與色調柔和的啡色長褲構成層次對比。搭配FF金屬標誌腰帶、Sphere耳環與FW25系列FF Cube項鍊，細節設計呼應舞台燈光節奏，打造視覺張力十足的表演輪廓，風格銳利卻不失優雅。
Stray Kids此輪「dominATE」歐洲巡演橫跨巴黎、柏林、阿姆斯特丹、米蘭至倫敦等地，所到之處皆掀起搶票熱潮，成績斐然。預計將於八月底完成歐洲場次後，轉戰亞洲與南美洲。方燦自2025年初正式成為FENDI品牌大使以來，於歐洲巡演舞台首度亮相兩套訂製造型，也讓人更期待他接下來的舞台演出驚喜。
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