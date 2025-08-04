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祖母綠領銜 寶格麗年度頂級珠寶暨複雜腕表展 8月14日起登台展

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI Aeterna系列Verdant Grace頂級玫瑰金祖母綠、尖晶石與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Aeterna系列Verdant Grace頂級玫瑰金祖母綠、尖晶石與鑽石耳環。圖／寶格麗提供

有「彩寶藝術大師」美譽的精品品牌寶格麗（BVLGARI），將自2025年8月14日起至16日止於文華東方酒店舉辦為期三日頂級珠寶暨複雜腕表展。展出將延續年度頂級珠寶發表Polychroma系列對色彩的豐饒與多元性的致敬，以及最新「色彩之旅 Color Journey系列」的精神，展現品牌在運用寶石色調時的大膽個性、原創精神與突破疆界的精湛工藝。

紅寶石、藍寶石、祖母綠，被視為寶石界中的經典貴重彩色寶石，也是次次展出的要角。除了以一枚骨董枕型切割的豔紅 (vibrant red) 莫三比克紅寶石與鑽石項鍊，項鍊設計運用寶格麗經典的風格，Sicilian Sapphire頂級玫瑰金藍寶石、綠松石與鑽石項鍊，則巧妙挪用義大利宮殿建築元素，聚焦重達10.05克拉的濃郁矢車菊藍色藍寶石。多款祖母綠作品中，包括來自今年度最新發表的Polychorma系列的祖母綠項鍊，以綠松石和紫水晶襯托為重達8.88克拉橢圓形蛋面切割祖母綠主石。

「色彩之旅Color Journey系列」則運用五彩繽紛的碧璽為主角。展出新作Neon Chromatique頂級玫瑰金彩寶與鑽石項鍊以七顆總重達108.75克拉的梨形蛋面切割綠碧璽與七顆42.20克拉蛋面切割粉紅碧璽交錯並列組合成奔放鮮明的漸層配色；Divas' Dream Floating Lily頂級黃K金彩寶與鑽石項鍊匯聚梨形切割的綠色碧璽、粉紅碧璽、紅碧璽，勾勒出寶格麗對女性魅力的極致致敬。Paraiba Tourmaline Mosaic頂級玫瑰金帕拉伊巴碧璽與鑽石手環體現大膽的幾何排列，別生風趣。

珠寶腕表完美結合義式美學與瑞士製表工藝。Divas‘ Dream Peacock Mosaics頂級彩寶與鑽石腕表以粉紅剛玉和藍寶石展現孔雀羽毛盛開的華麗。Serpenti Cleopatra頂級鑽石手環腕表全鑽版本致敬品牌輝煌140周年的永恆與新生；Octo Roma Barocko神秘腕表巴洛克風格的表蓋上鑲嵌帕拉伊巴碧璽、藍寶石與祖母綠，藍綠色調營造華麗氛圍，搭載超薄鏤空陀飛輪，是品牌頂級奢華工藝的體現。

BVLGARI Neon Chromatique頂級玫瑰金彩寶與鑽石胸針。圖／寶格麗提供
BVLGARI Neon Chromatique頂級玫瑰金彩寶與鑽石胸針。圖／寶格麗提供
BVLGARI Neon Chromatique頂級玫瑰金彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Neon Chromatique頂級玫瑰金彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Octo Roma Barocko神秘腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Octo Roma Barocko神秘腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級白金紅寶石與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級白金紅寶石與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream Peacock Mosaics頂級彩寶與鑽石腕表。圖／寶格麗提供
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BVLGARI Aeterna系列Emerald Chronicles頂級鉑金祖母綠與鑽石手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Aeterna系列Emerald Chronicles頂級鉑金祖母綠與鑽石手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Mediterranea系列Sicilian Sapphire頂級玫瑰金藍寶石、綠松石與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
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