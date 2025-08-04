台式外婆復古味、正統京都家庭味！台日新餐廳接力開幕 加碼送甜品

屹立高雄41年的台菜餐廳「鄧師傅功夫菜」，為更貼近新世代年輕客群喜愛的餐食體驗，今夏於鳳山文山特區，推出全新概念台菜品牌「復興北 外婆家」，以記憶中的外婆手路菜為發想，推出陸海空紅燒肉、橙香冰糖醬鴨等不同餐點，並營造復古的用餐環境。即日起於餐廳門口玩跳格子遊戲，並完成打卡任務，還有機會獲贈「阿嬤呷甜甜-甜點或飲品」1份。

「復興北 外婆家」店名取自鄧師傅外婆的住址，店內以仿舊的紅磚元素、入門跳格子遊戲、大理石紋拼接木桌等設計，營造出復古懷舊的趣味。全店設有76個席位，配置4人方桌及6～8人圓桌，滿足不同的用餐需求。

店內料理用運鹿野土雞、櫻桃鴨等食材，菜系囊括台菜、辦桌菜、眷村菜及川菜、江浙菜等跨界菜系。其中「陸海空紅燒肉」，以台式紅燒肉基礎，又以粵菜技巧添加乾魷魚提鮮，加上鵪鶉蛋，融會陸海空食材的精華，每份388元。源自於江浙菜系的「橙香冰糖醬鴨」，選用櫻桃鴨以獨門醬料浸泡入味，具有醬汁層次香氣，每份598元。

此外，還有「蒜香琵琶雞」、「土豆豬腳燴鍋巴」、「京醬肉絲佐荷葉餅」、「麻辣牛三寶」等菜色，同樣都是主推人氣餐點。慶祝新店開幕，即日起至8月17日，於餐廳門口玩跳格子遊戲，並完成打卡任務，即可參加轉盤遊戲，獲贈「阿嬤呷甜甜-甜點或飲品」1份。

在日本各地擁有約120家店舖的「日本BYO餐飲集團」，本月在台北大葉高島屋開設日式料理餐廳「菜な（nana）」，主打講究高湯與炙燒技法的「京都風現代料理」，為民眾帶來道地的京都家常味。

「菜な」在日本東京車站、日本橋、橫濱等地均有分店，此次進駐天母，延續品牌主打「更貼近日常的京都家庭風味」的理念，透過講究的高湯、西京味噌等基底，呈現出溫暖又具質感的京都風料理。其中包括自家製「手工豆腐」、「湯葉核桃胡麻醬沙拉」、「蕃茄柴魚高湯漬」等料理，手法看似樸實，實則充分展現食材鮮味與職人技巧。