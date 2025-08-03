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送一座「高爾夫球場」給爸爸！3間「特色父親節蛋糕」　有帥氣有可愛

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
亞尼克針對父親節推出「「酷！偶爸」、「翹鬍子公爵」。圖／亞尼克提供
亞尼克針對父親節推出「「酷！偶爸」、「翹鬍子公爵」。圖／亞尼克提供

父親節的腳步越來越近，能夠傳達心意的父親節蛋糕，也成為民眾度過佳節的重要賀禮。「亞尼克」今年推出可愛造型的「酷！偶爸」、「翹鬍子公爵」；「Häagen-Dazs」則是打造了西裝造型的「紳士之愛」，還有重現高爾夫球場的「一桿進洞」等品項；至於「BAC」則規劃「鬍氣老爹」，為天下的爸爸獻上祝福。

【BAC】

巧克力蛋糕「BAC」今年推出「鬍氣老爹」焙茶黑可可蛋糕，頂層以焙茶生巧克力與杏仁角展開序曲，並以八字鬍造型點綴。逐層再以湯種巧克力戚風蛋糕、焙茶生巧、巧克力脆片、牛奶巧克力等元素交錯鋪陳，堆疊出溫潤不甜膩的滋味以及豐富口感，宛若爸爸的默默守護，安靜卻飽富情感。鬍氣老爹6吋售價990元，8吋售價1,900元，8月5日前預購，加贈不鏽鋼刀一支。

【亞尼克】

因應父親節，亞尼克本季推出全新蛋糕「酷！偶爸」，泡芙蛋糕捲中加入北海道奶霜、焦糖奶霜與布丁點綴，具有豐富口感，頂層搭配奶泡髮型，以及巧克力造型眼鏡與鬍子，營造出爸爸的書卷氣質，每條820～1,180元。另款同為期間限定的「翹鬍子公爵」，將泡芙蛋糕搭配芒果百香果凍，還有香甜的芒果奶霜，為可愛造型蛋糕增加夏日情調，6吋950元、8吋1,580元。

【Häagen-Dazs】

此次的「紳士之愛」整體以黑巧克力鏡面包覆，搭配白巧克力與蝴蝶領結裝飾，演繹沉穩內斂的紳士風範，內餡則吃得到香草、提拉米蘇、咖啡等3種口味，5英吋2,080元。另款「一桿進洞」，則是在蛋糕上重現擬真的高爾夫球場，為熱愛運動的爸爸帶來童真樂趣，口味則是抹茶、夏威夷果仁兩種口味，7吋2,380元。至於「淇妙巧合」則是結合比利時巧克力、淇林巧酥冰淇淋，創造出優雅的風格，5吋1,980元、7吋2,380元。

哈根達斯推出3款父親節冰淇淋蛋糕，包括「紳士之愛」、「一桿進洞」與「淇妙巧合」。圖／哈根達斯提供
哈根達斯推出3款父親節冰淇淋蛋糕，包括「紳士之愛」、「一桿進洞」與「淇妙巧合」。圖／哈根達斯提供
「BAC」今年推出「鬍氣老爹」焙茶黑可可蛋糕。圖／BAC提供
「BAC」今年推出「鬍氣老爹」焙茶黑可可蛋糕。圖／BAC提供

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