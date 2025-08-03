迷你梳妝包造型超可愛！FENDI全新VANITY亮相太討喜了

源自羅馬的精品品牌FENDI，於秋冬25系列中推出以梳妝為靈感的新款VANITY包，延續品牌一貫的精緻工藝與雋永美學，融合復古造型語彙與現代實用機能，為當代女性打造一款日夜皆宜、靈活百搭的理想配件。

VANITY的包款造型源自梳妝盒，以圓潤線條結合硬挺輪廓，搭配皮革滾邊與金屬FF釦，體積輕巧的包身擁有完善收納機能，設有卡夾與分層空間，便於整理日常小物。搭配可拆卸細肩背帶，能靈活切換手提、肩背或斜背，多能輕鬆應對日常穿搭或特殊場合。從皮革飾邊、拋光金屬件到縫線細節，展現品牌對極致工藝與美學質感的堅持。