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迷你梳妝包造型超可愛！FENDI全新VANITY亮相太討喜了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI Vanity山茶花色納帕軟皮款，63,200元。圖／FENDI提供
FENDI Vanity山茶花色納帕軟皮款，63,200元。圖／FENDI提供

源自羅馬的精品品牌FENDI，於秋冬25系列中推出以梳妝為靈感的新款VANITY包，延續品牌一貫的精緻工藝與雋永美學，融合復古造型語彙與現代實用機能，為當代女性打造一款日夜皆宜、靈活百搭的理想配件

VANITY的包款造型源自梳妝盒，以圓潤線條結合硬挺輪廓，搭配皮革滾邊與金屬FF釦，體積輕巧的包身擁有完善收納機能，設有卡夾與分層空間，便於整理日常小物。搭配可拆卸細肩背帶，能靈活切換手提、肩背或斜背，多能輕鬆應對日常穿搭或特殊場合。從皮革飾邊、拋光金屬件到縫線細節，展現品牌對極致工藝與美學質感的堅持。

此包款共推出五款配色，包括菸草棕FF緹花款、黑色、山茶花色、黃色與粉紅色納帕軟皮革版本，皆體現FENDI對材質選用與細節工藝的高度講究。其中FENDI經典FF圖騰由Karl Lagerfeld於1965年創作，象徵品牌Fun Fur精神的延續與革新。無論是極簡日常、都會通勤，或是假日出遊，從率性到柔美，皆能在FENDI VANITY系列中找到理想風格。

FENDI Vanity菸草棕FF提花布料款。圖／FENDI提供
FENDI Vanity菸草棕FF提花布料款。圖／FENDI提供
FENDI Vanity粉紅色納帕軟皮款，63,200元。圖／FENDI提供
FENDI Vanity粉紅色納帕軟皮款，63,200元。圖／FENDI提供
FENDI Vanity粉紅色納帕軟皮，63,200元。圖／FENDI提供
FENDI Vanity粉紅色納帕軟皮，63,200元。圖／FENDI提供
FENDI Vanity菸草棕FF提花布料款。圖／FENDI提供
FENDI Vanity菸草棕FF提花布料款。圖／FENDI提供
FENDI Vanity黃色納帕軟皮款，63,200元。圖／FENDI提供
FENDI Vanity黃色納帕軟皮款，63,200元。圖／FENDI提供
FENDI Vanity黑色納帕軟皮款，63,200元。圖／FENDI提供
FENDI Vanity黑色納帕軟皮款，63,200元。圖／FENDI提供

FENDI 品牌 羅馬 穿搭 收納 配件

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