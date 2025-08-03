「黃翊與庫卡」大阪演出 黃翊：對哆啦A夢的愛讓我想跟機器人共舞

「我從小就喜歡哆啦A夢，當了舞者後，一直夢想跟機器人跳舞。」台灣舞者黃翊今天帶著陪伴他十多年的機器人庫卡，一起登上大阪中央公會堂，演出「黃翊與庫卡」最新版。當台下的日本觀眾問他為何想跟機器人跳舞，他表示哆啦A夢就是他的動機，「因為日本是哆啦A夢的故鄉，我一直想來日本表演。」贏得台下熱烈掌聲。

「黃翊與庫卡」應文化部之邀，參加「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」演出，在大阪的百年古蹟中央公會堂演出兩場。今天下午的首演，進場前門口排滿長長的人龍。

「黃翊與庫卡」由黃翊透過撰寫程式和機器人庫卡共舞，他平均得寫10小時的程式、才能讓庫卡跳一分鐘的舞。此次的「黃翊與庫卡」長約一小時，以愛情和命運為主題。除了黃翊之外，還加入兩名舞者，總計三名人類舞者和機器人庫卡共舞。而此次演出還有「口述影像版」，請來日本聲優描述這場「人與機器之舞」。

演出結束後的分享會，日本觀眾熱烈發問。第一個問題便是問黃翊為何想跟機器人共舞。「感謝哆啦A夢的故事，給了我正面的力量和養分。」黃翊表示，他從小就喜歡哆啦A夢，因此想跟機器人共舞。而小叮噹從口袋拿出很多道具協助人類，也給了他啟發，「想用科技的力量改變人類的命運。」他說話的同時，螢幕上秀出黃翊小時候描繪哆啦A夢的彩色畫，「這是我父親幫我收藏的」。

「哆啦A夢總是用溫暖和充滿創意的方式，讓世界更好。」黃翊表示，自己的成長過程艱辛，因此希望用科技的力量改變自己和別人的命運，也用溫暖和創意的方式改變世界，「黃翊與庫卡」便是在這樣的想法下誕生。而這個「人和機器共舞」的想法，不僅改變了他的命運，也完成了他想用溫暖和創意讓世界更好的夢想。