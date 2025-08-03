快訊

「西遊記」男星驚傳驟逝！享壽86歲 妻悲痛證死訊

豪雨狂炸中南部！最新24小時雨量預測出爐 2縣市達停班課標準

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台日攜手推觀光 姊妹機場攜手辦交流展

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
桃園國際機場與日本阿蘇熊本機場自2024年締結為姊妹機場後，今天首度攜手舉辦文化觀光推廣活動「探索熊本趣」，展現台日交流新成果，記者會現場包括交通部觀光署副署長黃荷婷（右三）、熊本縣知事木村敬（左三）、熊本國際機場社長山川秀明（左二）與桃園機場董事長楊偉甫（右二）等人皆出席，共同為展覽揭幕。記者葉信菉／攝影
桃園國際機場與日本阿蘇熊本機場自2024年締結為姊妹機場後，今天首度攜手舉辦文化觀光推廣活動「探索熊本趣」，展現台日交流新成果，記者會現場包括交通部觀光署副署長黃荷婷（右三）、熊本縣知事木村敬（左三）、熊本國際機場社長山川秀明（左二）與桃園機場董事長楊偉甫（右二）等人皆出席，共同為展覽揭幕。記者葉信菉／攝影

桃園國際機場與日本阿蘇熊本機場自2024年締結為姊妹機場後，今（3）日首度攜手舉辦文化觀光推廣活動「探索熊本趣」，展現台日交流新成果。活動於桃園機場第二航廈北側五樓盛大展開，熊本縣吉祥物熊本熊」與台灣觀光署吉祥物「喔熊」驚喜現身，吸引眾多旅客圍觀，直呼「好療癒」。

機場公司董事長楊偉甫指出，桃園國際機場跟熊本國際機場的飛航距離只有兩個小時，兩個機場之間的交流不只有在文化、觀光效益，桃園國際機場也是一個非常好的轉機點，希望日本的朋友除了來台灣觀光之外也善用桃園國際機場地理上的優勢，在轉機市場上能一起合作。

交通部觀光署副署長黃荷婷表示，日本觀光客來台是佔國際旅客的第一名，台日之間有很深厚的情感，這次兩個機場深入的交流，在桃園機場就可以看到熊本縣相關的美食觀光景點等，11月桃園機場也會到熊本機場來推展台灣的觀光，這次兩個機場的合作代表台日兩國之間都有更進一步的情感交流。

記者會現場包括交通部觀光署副署長黃荷婷、熊本縣知事木村敬、熊本國際機場社長山川秀明與桃園機場董事長楊偉甫等人皆出席，共同為展覽揭幕。

機場公司表示，「探索熊本趣」展期自即日起至12月14日，主題展區重現熊本觀光特色，包括「熊本熊部長辦公室」、AR互動體驗與限時拍貼機（開放至8月7日）等，並邀集多個熊本在地觀光單位共襄盛舉，展售當地特產與伴手禮，邀請旅客深入認識熊本魅力。

日本 美食 熊本熊 觀光署 交通部 吉祥物 伴手禮 觀光客 桃園機場 觀光景點

延伸閱讀

印尼火山兩度噴發 火山灰柱達1.8萬米 機場部分航班取消

大數字／房價漲幅趨緩 業者壓力大

影／「最美小三」韓韶禧來了！機場親接禮物詳讀小卡好寵粉

凌晨4點搭紅眼班機！她苦惱怎麼去機場…網推1隱藏版解法「安全又舒適」

相關新聞

餐桌上看見台灣歷史與美學！台中「sōzai by LayLow」全新菜單上桌

甫於2024年底於台中勤美綠園道開幕的台式特色餐酒館「sōzai by LayLow」，本季攜手藝術策展單位「Phila...

影／台日攜手推觀光 姊妹機場攜手辦交流展

桃園國際機場與日本阿蘇熊本機場自2024年締結為姊妹機場後，今（3）日首度攜手舉辦文化觀光推廣活動「探索熊本趣」，展現台...

「大全聯」開幕豪撒10億紅包 周末加碼滿額9折 買電視、空調送風扇

大潤發自8月起全面更名為「大全聯 MEGA PXMART」，融合超市與量販優勢，打造全新品牌面貌。首波開幕優惠誠意十足，...

獨／八色烤肉「中友店」熄燈 全台剩最後一間！最新計畫也曝光

想吃得把握機會！來自韓國的連鎖燒肉「八色烤肉」，近日宣佈位於台中的「中友門市」因租約到期，將於8月31日結束營業。隨著中...

把握暑假親子出遊！十大亞洲樂園推薦

孩子放電、大人也開心！消暑又刺激的遊樂設施，盤點親子必衝的亞洲熱門主題樂園清單。

國道休息站不只能休息！必吃好買排行榜曝光

歷時兩個月的網路票選活動後，交通部高公局2日揭曉好好吃、好好玩、好好買前三名人氣排行榜，關西服務區人氣爆棚，不僅以充滿客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。