影／台日攜手推觀光 姊妹機場攜手辦交流展

桃園國際機場與日本阿蘇熊本機場自2024年締結為姊妹機場後，今（3）日首度攜手舉辦文化觀光推廣活動「探索熊本趣」，展現台日交流新成果。活動於桃園機場第二航廈北側五樓盛大展開，熊本縣吉祥物「熊本熊」與台灣觀光署吉祥物「喔熊」驚喜現身，吸引眾多旅客圍觀，直呼「好療癒」。

機場公司董事長楊偉甫指出，桃園國際機場跟熊本國際機場的飛航距離只有兩個小時，兩個機場之間的交流不只有在文化、觀光效益，桃園國際機場也是一個非常好的轉機點，希望日本的朋友除了來台灣觀光之外也善用桃園國際機場地理上的優勢，在轉機市場上能一起合作。

交通部觀光署副署長黃荷婷表示，日本觀光客來台是佔國際旅客的第一名，台日之間有很深厚的情感，這次兩個機場深入的交流，在桃園機場就可以看到熊本縣相關的美食、觀光景點等，11月桃園機場也會到熊本機場來推展台灣的觀光，這次兩個機場的合作代表台日兩國之間都有更進一步的情感交流。

記者會現場包括交通部觀光署副署長黃荷婷、熊本縣知事木村敬、熊本國際機場社長山川秀明與桃園機場董事長楊偉甫等人皆出席，共同為展覽揭幕。

機場公司表示，「探索熊本趣」展期自即日起至12月14日，主題展區重現熊本觀光特色，包括「熊本熊部長辦公室」、AR互動體驗與限時拍貼機（開放至8月7日）等，並邀集多個熊本在地觀光單位共襄盛舉，展售當地特產與伴手禮，邀請旅客深入認識熊本魅力。