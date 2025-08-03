餐桌上看見台灣歷史與美學！台中「sōzai by LayLow」全新菜單上桌

甫於2024年底於台中勤美綠園道開幕的台式特色餐酒館「sōzai by LayLow」，本季攜手藝術策展單位「Philaenel Studio」，以「味覺×敘事×空間」為主軸，將料理陳列融入藝術美學，以及搭配當代藝術家劉善恆的作品，交織出食藝共享的感官體驗。

由台中餐酒館「LayLow」所創立的「「sōzai by LayLow」，名稱源自台語的「所在」之意。本季延續「時序」及「折衷主義」的手法，以「風與尚」作為命題，主廚留安昇將台灣自南島、荷西、明清、日治、民初到當代的生活樣態，濃縮於餐點之中，結合Philaenel Studio主理人Sandy所策劃的場域敘事與藝術導入，透過選材、設計等細節，打造全新特色餐點。同時室內空間也展出劉善恆的創作，將留白與自然元素相結合，轉化為靜謐且深遠的視覺語言。

餐點部份，「南島 淒美地」擷取南島意象，將象徵力量、新生的「豬」作為主軸，選用鹹豬肉塔塔搭配酸豇豆、馬告美乃滋、地膚子等食材，共同夾於小豬造型的薄餅乾之中，帶來酸鹹苦香兼具的滋味，每份130元。荷據時期，荷蘭人帶動熱帶水果、辣椒的種植風潮，麵包技術也首次引進台灣。「荷西 織錦」 運用空氣麵包灌入新鮮鳳梨丁與蝦湯慕斯，讓麵包與鳳梨蝦球意象相遇，再搭配炭燒胭脂蝦、酥炸油蔥，並以紅磚裝盛上桌，呼應航海時代的飲食文化與荷西時期的建築風格，140元。

另道「明清 儒雅」，背景為明清時期，閩客福佬粵等不同族群來台的情境。將港式蜂巢芋的概念搭配梅干菜燉肉、稻燻菊芋、柑橘醋等素材，還於盤上繪製水墨國畫，增添時代氛圍，每份180元。除此之外，還有「民初 傲骨」、「現今 虛實／留白」等餐點，各自懷有主廚巧思與意涵。全品項套餐960元。