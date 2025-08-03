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「大全聯」開幕豪撒10億紅包 周末加碼滿額9折 買電視、空調送風扇

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
發仔健身有成，升級變身「大全熊」超萌亮相。圖／大全聯提供
發仔健身有成，升級變身「大全熊」超萌亮相。圖／大全聯提供

大潤發自8月起全面更名為「大全聯 MEGA PXMART」，融合超市與量販優勢，打造全新品牌面貌。首波開幕優惠誠意十足，打開PX Pay APP人人普發100元現金抵用券，8月4日至8月15日只要到大全聯消費滿500元即可使用，等同於豪撒10億元大紅包

首周末再加碼，今日單筆滿2,000元享9折優惠，採現金折價券回饋，每日最高可得9,000元折價券，可於8月4日至8月15日期間使用。同時，自助結帳使用全支付付款滿2,000元，再送100元滿千抵用券（限8月31日前使用）。全支付用戶消費滿額還有機會抽中市值13,000元的Panasonic微波爐，共20台。

家電優惠同步開跑，即日起至9月11日購買全館50吋以上電視或指定變頻空調即送風扇。指定商品超值下殺，如禾聯43吋4K顯示器僅9,999元、LG 55吋QNED顯示器25,900元再送風扇。冷氣主打Panasonic 2.2kW冷暖變頻機種19,500元，另有洗衣機、冰箱等最低7.9折，滿額再享9折回饋。

配合更名，原「大潤發聯名卡」將於9月12日起更名為「大全聯信用卡」，原卡可續用至到期後換發新卡面。新卡回饋升級，9月12日至12月31日大全聯內消費每百元最高回饋12點福利點，店外消費搭配全支付更可享15點回饋，也是市場上唯一可累積福利點的信用卡

全聯表示，大全聯將結合集團資源，優化商品與服務，除門市與社群換新，自有品牌「大拇指」也將同步升級轉型，吉祥物「發仔」健身有成，變身為親切的「大全熊」，全面開啟大全聯新時代。

不只電視、冷氣，大全聯更網羅洗衣機、冰箱優惠，8月底前最低下殺7.9折起。圖／大全聯提供
不只電視、冷氣，大全聯更網羅洗衣機、冰箱優惠，8月底前最低下殺7.9折起。圖／大全聯提供
「大全聯MEGA PXMART」盛大登場，開幕豪撒10億大紅包。圖／大全聯提供
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開幕慶加上颱風災後折扣加碼雙重優惠，到大全聯買電器最划算。圖／大全聯提供
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即日起至9月11日到大全聯凡購買全館50吋以上電視，就送14吋風扇。圖／大全聯提供
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