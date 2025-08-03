獨／八色烤肉「中友店」熄燈 全台剩最後一間！最新計畫也曝光

想吃得把握機會！來自韓國的連鎖燒肉「八色烤肉」，近日宣佈位於台中的「中友門市」因租約到期，將於8月31日結束營業。隨著中友門市落幕，全台的八色烤肉將僅剩下最後一間「忠孝店」。不過八色烤肉也預告，接下來將再於新光三越台中中港店、台中港三井OUTLET開設「八色烤肉mini」，另外八色烤肉mini還將在8月中旬插旗台南，力拼持續轉型。

「八色烤肉」自2015年首度登台，主打8種口味的烤豬五花肉，並提供多種特色肉品，創下排隊熱潮，全盛時期共計有忠孝、板橋、中友、桃園等4間門市。但在2019年「桃園店」結束營業，2022年「板橋店」也劃下句點。近日八色烤肉發布公告，2018年開幕至今的「中友店」因租約到期，將於8月31日熄燈。公告中除提醒民眾盡快兌換會員點數之外，也宣佈即日起至店內消費並出示會員畫面，可免費兌換「海鮮煎餅」一份。

隨著八色烤肉中友店落幕，八色烤肉在台灣僅剩下位於台北的創始店「忠孝店」。不過因應消費型態改變，八色烤肉自2022年推出「八色烤肉mini」，主打個人化烤肉套餐。業者指出，八色烤肉即將以「八色烤肉 mini」回歸台中，預計於下半年進駐「新光三越台中中港店」與「台中港三井OUTLET」；另外8月中旬也將插旗台南，開設「新光三越台南小北門店」，計畫年底前全台拓展至 11 間門市。