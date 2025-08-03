台灣離島吸引國際旅客 澎湖、綠島成熱點

根據旅宿業者今年上半年數據，台灣離島成為多國旅客長期停留的熱門目的地，澎湖名列香港、日本、菲律賓及新加坡旅客長期停留時間前3名城市之一，綠島為香港旅客的旅遊熱點。

根據交通部觀光署最新統計，今年1到5月來台旅客人數為359萬894人次，其中旅客最多來自日本有58萬7558人次，其次是港澳有51萬1458人次。

旅宿業者Agoda日前發布新聞稿公布今年上半年的訂房數據，結果顯示來台旅客前5大市場為香港、南韓、日本、新加坡及菲律賓。

Agoda發現，離島是多國旅客長期停留的熱門目的地，其中澎湖以美麗沙灘、清澈海水以及獨特的石屋聞名，今年上半年成為香港、日本、菲律賓及新加坡旅客長期停留平均時間前3大城市之一。

Agoda指出，綠島也是香港旅客最喜愛的長住熱點，其以迷人沙灘、清透海水以及豐富的海洋生物著稱，是浮潛和潛水的熱門地點。除了台北，這些離島目的地因其自然美景、悠閒生活步調以及深入當地文化的體驗，逐漸成為遊客長期旅行新選擇。

Agoda表示，台灣擁有豐富的都市與文化景點，其離島正逐漸成為國際旅客行程中的重要一環，像是澎湖和綠島等目的地的吸引力，反映旅客對多樣化、沉浸式旅行體驗的需求增長。

出境旅遊方面，Agoda指出，今年上半年台灣旅客的前5大目的地分別為日本、南韓、泰國、越南及香港，日本仍是最受歡迎的旅遊國家，提供豐富的城市與自然體驗。

Agoda表示，南韓和泰國也持續受到喜愛，吸引許多旅客前往參與文化活動和美食冒險。越南的高性價比使其成為探索者的熱門選擇，香港則因為活動和娛樂項目的增多，穩居前5名。