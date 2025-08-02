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拉美風味×亞洲食材！NÓMADA東區開張 蕎麥麵、前菜、甜點都很讚

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
主食「墨西哥香燉牛頰肉蕎麥麵」。圖／NÓMADA提供
主食「墨西哥香燉牛頰肉蕎麥麵」。圖／NÓMADA提供

拉丁美洲料理（Latin American cuisin）在台灣成為美食新勢力，相關餐廳越開越多；今年4月才開幕、位於東區巷弄的「NÓMADA」，是其中非常出色的一家。出生在台灣的主廚暨創辦人Nick，從小移民智利，他沿著南美一路北行，走訪祕魯高地、墨西哥市場、哥倫比亞街頭與古巴老城感受風土、回到台灣進入Fine Dining餐廳歷練後，以西班牙文「游牧者（NÓMADA）」，開了屬於自己的餐廳。

「NÓMADA」氛圍閒適自在，採單點菜單，用餐者可以在主食、前菜、甜點、飲品四大類別中隨心所欲地自由搭配，菜單每季更新，即便常來也吃不膩。本季主食主打蕎麥麵，融合中南美的熱情與亞洲的細膩，「墨西哥香燉牛頰肉蕎麥麵」、「烏龍豪野鴨蕎麥麵」、「哥倫比亞鮮雞湯蕎麥麵」每一款都精彩。

這次試到的「墨西哥香燉牛頰肉蕎麥麵」是主廚汲取台灣人對牛肉麵的記憶，將牛頰肉以墨西哥濃郁香料長時間燉煮，搭佐酪梨、玉米、溏心蛋、洋蔥、瑞可塔起司與香菜，在國人熟悉的牛肉麵點當中，透過層層香料堆疊出溫暖奔放的異國靈魂。

「NÓMADA」多元的前菜，更是每一道都精彩。「炭烤玉米」將玉米蒸煮後炭烤，搭配以無糖豆漿為基底、融合味噌與芝麻調製的美乃滋，吃的時候玉米的香甜與炭香交織，特製美乃滋進一步賦予味覺深度，一上桌就秒殺。

「祕魯烤雞腿」在碳烤雞腿肉上佐以融合墨西哥辣椒、綠番茄與萬壽菊葉製成的青醬，造就出辛香、微酸與草本清香交織的迷人滋味，成為不可錯過的必點前菜。「香烤雞翅」也非常精彩，將雞翅烤到焦香襲人後，搭配以無糖豆漿取代傳統沙拉油與蛋黃，搭配炭烤大蔥製成的蔥香美乃滋，滋味妙不可言。

「烤脆皮豬五花」將豬五花烤到外皮酥脆，油脂四溢，搭配以香菜、青檸、蒜頭與橄欖油為基底的自製古巴香菜青檸醬，酸香讓飽滿肉汁進一步綻放出美妙層次，讓人暫時忘卻體脂肪的威脅，忍不住一口接一口。

兩道甜點的表現，也非常出彩。「五奶蛋糕」靈感源自中南美洲的以鮮奶、煉乳與蒸發乳三種乳製品製作的「三奶蛋糕」。主廚以牛奶、焦化牛奶、鮮奶油、煉乳與蒸發乳五種乳製品，打造出口感濕潤、風味更立體的「五奶蛋糕」，上桌時蛋糕體充分吸飽五款乳香，柔潤滑順、甜而不膩，絕對不要錯過。

「古巴千層芭樂派」源自古巴與哥倫比亞以千層派夾芭樂餡的點心，主廚特別加入鹹香奶油乳酪，在千層派的酥脆的層次中交織果香與乳脂，展現出酸甜鹹交織中的理想平衡。

飲品當中絕對不要錯過南美與西班牙的國民飲品「歐洽塔（Horchata）」，以米與杏仁為基底，帶著天然穀物與堅果芳香跟溫潤口感，甘美豐潤。「墨西哥鳳梨發酵果汁」使用新鮮鳳梨與多種香料進行低度發酵，保留果物原味與香料層次，酸甜爽口，喝了暑氣全消。

◎NÓMADA

．地址：台北市大安區忠孝東路四段181巷40弄11號1樓

．電話：02-27775180

．營業時間：週一、週四至週日晚間（17:00～22:00），公休日為每週二及週三

．用餐形式：單點，菜品價位170元～430元。

．每人低消：600元+10%

「NÓMADA」命名來自西班牙語，意思是「遊牧者」。圖／NÓMADA提供
「NÓMADA」命名來自西班牙語，意思是「遊牧者」。圖／NÓMADA提供
前菜「炭烤玉米」。圖／NÓMADA提供
前菜「炭烤玉米」。圖／NÓMADA提供
前菜「香烤雞翅」（左）。圖／NÓMADA提供
前菜「香烤雞翅」（左）。圖／NÓMADA提供
甜點「古巴千層芭樂派」。圖／NÓMADA提供
甜點「古巴千層芭樂派」。圖／NÓMADA提供
甜點「五奶蛋糕」。圖／NÓMADA提供
甜點「五奶蛋糕」。圖／NÓMADA提供
前菜「祕魯烤雞腿」。圖／NÓMADA提供
前菜「祕魯烤雞腿」。圖／NÓMADA提供
前菜「烤脆皮豬五花」。圖／NÓMADA提供
前菜「烤脆皮豬五花」。圖／NÓMADA提供
飲品當中絕對不要錯過南美與西班牙的國民飲品「歐洽塔（Horchata）」（中）。圖／NÓMADA提供
飲品當中絕對不要錯過南美與西班牙的國民飲品「歐洽塔（Horchata）」（中）。圖／NÓMADA提供
「NÓMADA」用餐氛圍閒適自在。圖／NÓMADA提供
「NÓMADA」用餐氛圍閒適自在。圖／NÓMADA提供

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