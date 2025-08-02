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國道休息站不只能休息！必吃好買排行榜曝光

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國道服務區美食票選前三名。高公局提供
國道服務區美食票選前三名。高公局提供

歷時兩個月的網路票選活動後，交通部高公局2日揭曉好好吃、好好玩、好好買前三名人氣排行榜，關西服務區人氣爆棚，不僅以充滿客家風味的關西便當拿下「好好吃」冠軍，同時也靠新登場的裸視3D沉浸導覽奪得「好好玩」第一名，而南投服務區則在「好好買」類別脫穎而出，由與茶茶小王子聯名的炙燒紅玉豬樂條奪冠。

為讓民眾更了解各國道服務區的多元魅力與地方特色，高公局從五月起舉辦《國道好便利－吃喝玩樂網路票選》活動，號召用路人票選出全台服務區的美食冠軍、休閒亮點與最具吸引力的伴手禮，活動期間各服務區由專業經理人推薦代表性品項，讓參與者從美味程度、趣味設施與購物價值三方面選出心中的前三名。

在美食方面，關西服務區由新東陽推出的關西便當奪得第一，便當融合在地客家風味，價格親民又份量實在，不但成為許多旅客指定購買的便當，更時常出現需要抽號碼牌排隊購買的盛況。中壢服務區的佳樂波士頓派與新營的樂檸漢堡手打牛堡分別拿下二、三名，同樣廣受好評。

至於「好好玩」部分，關西服務區再次拔得頭籌，其2樓全新打造的V型轉角設計結合裸視3D動畫，帶來沉浸式的視覺導覽體驗，成為拍照打卡新亮點。被譽為國道最美服務區的古坑，以利池生態景觀取得第二名，湖口的三麗鷗主題則排名第三，顯示休憩設施與主題空間的吸引力也不容小覷。

「好好買」類別由南投服務區以炙燒紅玉豬樂條奪冠，這項零食結合魚池鄉台茶18號茶香，與人氣IP茶茶小王子聯名，造型可愛、風味獨特，成為許多開車族旅途中最愛的涮嘴伴手禮。緊追在後的古坑服務區以千巧谷原味鮮奶球拿下第二，中壢服務區則以龍情花生情意禮盒奪得第三，展現各地在地好物的競爭力。

高公局表示，國道服務區長年是旅途中重要的補給站，除了提供休息、加油與充電等功能，更持續精進軟硬體設施，引進多樣化的品牌與創意商品，提升整體服務體驗。未來也會持續推動在地特色與文化展示，鼓勵用路人多花一點時間走進服務區，吃得開心、玩得盡興、買得滿足，享受不一樣的高速公路之旅。

國道 便當 伴手禮

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