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非典父親節推薦 Bottega Veneta、BALMAIN、dunhill工藝潮流全上身
還剩不到一周就要來到八月八日的父親節，今年不妨暫時放下領帶、刮鬍刀、皮帶這些制式想像，多個精品品牌包含BALMAIN、Bottega Veneta、DIESEL與dunhill都發表了推薦禮品，滿足風格、創意、街頭的多元需求，讓不同世代的老爸都能找到自己的心頭好。
一向展現典雅紳士風格的dunhill今年推薦了多款男士單品，像是小惡魔圖案晚宴鞋以黑色絨面搭配紅色刺繡的惡魔圖騰，好穿、舒適，巴拿馬草帽則宛如變身名流大亨，加上一款修長的金色雲紋打火機，宛如重回1920、1930年代的美國名流派對。
想為老爸打造新造型？法國品牌BALMAIN與義大利品牌DIESEL則不約而同推出了相當街頭風格的選品，其中DIESEL的皮革工裝錯視外套與水洗丹寧棒球帽都展現了鮮明的高價位街頭潮流風格，BALMAIN則有一雙桃紅色麂皮的平底運動鞋搭配天藍色鞋鞋帶，以繽紛高對比的色彩，讓老爸「走路有風」、有型有款。
以皮革編織工藝Intrecciato聞名的義大利精品品牌Bottega Veneta則推薦了多款Intrecciato編織包款，包含Andiamo編織皮革信差包、Getaway編織皮革手提包與Tribeca編織皮革手提肩背包，滿足父親與商務、正式風格的多元想像；同時品牌還有一款亮黃色的Intrecciato狗狗造型掛飾，輕巧搶眼，也讓家人對父親的愛、隨行披掛。
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