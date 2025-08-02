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喝完會笑的啤酒！臺虎精釀「西西哈哈」喝得越多、笑得越開

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
臺虎9.99％高酒感系列「西西哈哈」每罐容量500毫升，建議售價99元。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
臺虎9.99％高酒感系列「西西哈哈」每罐容量500毫升，建議售價99元。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

臺虎精釀9.99%系列再添新兵！全新水果風味啤酒「西西哈哈 WAHAHA MELON HOOCH」即日起上市，以西瓜的水潤清香與哈密瓜的柔甜香氣為主軸，帶來一款外表可愛、暗藏高酒感的夏日新作。

延續9.99%系列的高酒精設定，「西西哈哈」以三段式風味設計出清爽開場、香甜中段、酒感茫感收尾的飲用體驗，從開罐的瓜香到後勁酒感，讓人從第一口就笑出聲。臺虎精釀表示，這款新品是為夏天量身打造的「醉爽快」選擇，無論是獨飲放鬆、小型聚會或深夜續攤，都能讓笑聲主導全場氛圍。

「西西哈哈」的包裝設計同樣延續系列風格，以「可愛外表＋超壞後勁」為特色，將西瓜與哈密瓜擬人化成笑臉角色，視覺上活潑討喜，口感上則是「氣質外表藏著高酒精伏兵」。

新品將於 7-ELEVEN、愛買、微風超市、City Super、Mia C'bon 等通路販售，實際上架時間依各店鋪為準。臺虎精釀強調，「西西哈哈」將是2025年夏季不可錯過的笑聲啤酒，為每一個炎熱夜晚，帶來「開罐即開笑」的快感體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

臺虎9.99％「西西哈哈」以西瓜涼感果香、哈密瓜的圓潤蜜甜為主軸，擁抱夏季飲酒的愉悅感。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
臺虎9.99％「西西哈哈」以西瓜涼感果香、哈密瓜的圓潤蜜甜為主軸，擁抱夏季飲酒的愉悅感。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
臺虎9.99％高酒感系列「西西哈哈」融合西瓜與哈密瓜風味，瓜瓜聯手，清香入喉、後勁直衝。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
臺虎9.99％高酒感系列「西西哈哈」融合西瓜與哈密瓜風味，瓜瓜聯手，清香入喉、後勁直衝。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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