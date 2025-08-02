將日常化為風景！Plantation「有松絞染」技法 400年日系工藝上身

日系服裝品牌Plantation旗下BLACK Series發表了「Arimatsu Shibori」（有松絞染）系列，採用日本名古屋「有松」（Arimatsu）地區傳承400年歷史的「絞染」（Shibori）技藝，並結合Plantation的Yooryuu與Wave兩種原創面料，已在全台Plantation店面、正式上市。

本系列是與名古屋在地的「久野染工場」（Shibori-Dyeing kuno-Studio）合作，運用了四種不同的有松絞染技法，分別是Yoroidan Shibori「鎧段絞染」、Leheriya「絞染」、Itajime「板締染」、以及Discharge Dye「拔染」，創作出圓領無袖洋裝、寬管褲、圓領小包袖背心、開釦長袖襯衫、V領短袖上衣以及立領小包袖洋裝等多款商品。

「久野染工場」是創立於大正元年、西元1912年成立的老字號百年工坊，除了歷史悠久的有松絞染技藝，另具備包含形狀記憶、鹽縮加工、刺繡、縮絨加工、防火加工等多重技術；而本次使用的四種有松絞染技法製程則略有不同，像是Itajime「板締染」是將布料多次折疊後夾在模板間防染，進而形成連續性圖像；Leheriya「絞染」則是將布料多重纏繞後進行染製工序，因此布料將呈現間曾、自然的色澤深淺變化。