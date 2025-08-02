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將日常化為風景！Plantation「有松絞染」技法 400年日系工藝上身

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Plantation Arimatsu Shibori Yooryuuu短袖T恤，價格店洽。圖／TAIWAN GIVEN提供
Plantation Arimatsu Shibori Yooryuuu短袖T恤，價格店洽。圖／TAIWAN GIVEN提供

日系服裝品牌Plantation旗下BLACK Series發表了「Arimatsu Shibori」（有松絞染）系列，採用日本名古屋「有松」（Arimatsu）地區傳承400年歷史的「絞染」（Shibori）技藝，並結合Plantation的Yooryuu與Wave兩種原創面料，已在全台Plantation店面、正式上市。

本系列是與名古屋在地的「久野染工場」（Shibori-Dyeing kuno-Studio）合作，運用了四種不同的有松絞染技法，分別是Yoroidan Shibori「鎧段絞染」、Leheriya「絞染」、Itajime「板締染」、以及Discharge Dye「拔染」，創作出圓領無袖洋裝、寬管褲、圓領小包袖背心、開釦長袖襯衫、V領短袖上衣以及立領小包袖洋裝等多款商品。

「久野染工場」是創立於大正元年、西元1912年成立的老字號百年工坊，除了歷史悠久的有松絞染技藝，另具備包含形狀記憶、鹽縮加工、刺繡、縮絨加工、防火加工等多重技術；而本次使用的四種有松絞染技法製程則略有不同，像是Itajime「板締染」是將布料多次折疊後夾在模板間防染，進而形成連續性圖像；Leheriya「絞染」則是將布料多重纏繞後進行染製工序，因此布料將呈現間曾、自然的色澤深淺變化。

有別於傳統單一色彩，Arimatsu Shibori為服裝賦予了手工製作且天然的視覺變化，幾乎可視為每一款皆為獨一無二，加上靜謐溫和的視覺與舒適透氣、且輕盈的面料特性，像是將藝術品披戴上身，將生活化為她人眼中的風景，日常、也能有滋有味。

Plantation Arimatsu Shibori Wave寬管褲，27,200元。圖／TAIWAN GIVEN提供
Plantation Arimatsu Shibori Wave寬管褲，27,200元。圖／TAIWAN GIVEN提供
「Arimatsu Shibori」（有松絞染）中的Itajime「板締染」是將布料多次折疊後夾在模板間防染，進而形成連續性圖像。圖／TAIWAN GIVEN提供
「Arimatsu Shibori」（有松絞染）中的Itajime「板締染」是將布料多次折疊後夾在模板間防染，進而形成連續性圖像。圖／TAIWAN GIVEN提供
Plantation Arimatsu Shibori Yooryuuu V領短袖上衣，21,200元。圖／TAIWAN GIVEN提供
Plantation Arimatsu Shibori Yooryuuu V領短袖上衣，21,200元。圖／TAIWAN GIVEN提供
Arimatsu Shibori為服裝賦予了手工製作且天然多變的視覺變化，色彩靜謐溫和、面料舒適且輕盈透氣。圖／TAIWAN GIVEN提供
Arimatsu Shibori為服裝賦予了手工製作且天然多變的視覺變化，色彩靜謐溫和、面料舒適且輕盈透氣。圖／TAIWAN GIVEN提供

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