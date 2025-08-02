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義大利海軍集合！PANERAI全新聯名表 再現新一代剽悍與專業風格

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
PANERAI沛納海Submersible Marina Militare PAM 01698腕表使用了Carbotech碳纖維複合材質表殼，輕盈、耐刮磨。圖／PANERAI提供
PANERAI沛納海Submersible Marina Militare PAM 01698腕表使用了Carbotech碳纖維複合材質表殼，輕盈、耐刮磨。圖／PANERAI提供

眾所皆知，沛納海與義大利的淵源甚深，品牌除了是源自佛羅倫斯的高級品牌，更曾為義大利皇家海軍設計官方軍用表款。近日沛納海再度發表了和義大利海軍航空隊聯名的兩只新品：Submersible Marina Militare的PAM 01697與PAM 01698腕表，展現新一代的剽悍與專業軍事風格。

義大利人對生活的品味散見於Fine Dining、訂製服、超級跑車、頂級珠寶，但其實根據Global Firepower網站所統計發表之2025年「世界軍事力量排行榜」（2025 Military Strength Ranking），義大利可是排名第10的榜上資優生；沛納海過往早從1910年便為義大利海軍設計軍事儀器、發表配備夜光效果的工具，並在1935年發表Ref.2533的原型表款，以協助義大利海軍突擊隊完成艱困的水下任務。

全新兩只表款（ PAM01697與 PAM01698）以具實戰經驗的義大利海軍航空隊（Aviazione Navale）為靈感，雙方今年已合作了一只PANERAI的年度「體驗表」Submersible Chrono Marina Militare Experience Edition PAM01699，全球限量35只，收藏家並可親身體驗一趟義大利海軍航空隊的訓練營，重溫軍旅生活的高標準、紀律與精密。

兩只表款皆使用P.900自動上鍊機芯，具三日動力儲存、時間與日期顯示，以及經典魚雷式秒針的小秒針顯示。差別在於PAM01697使用精鋼表殼、單向旋轉表圈並嵌入霧面綠色的陶瓷環，因此更為抗刮磨、經久耐用；PAM01698則使用Carbotech碳纖維複合材質為表殼，帶來較鈦金屬和陶瓷更輕盈的份量，並兼備抵鏽蝕特質與霧黑色質感。表款並搭配PANERAI少見、厚重粗獷的綠色帆布表帶，PAM01697訂價36萬6,000元，PAM01698訂價則為60萬1,000元，已在PANERAI專賣店、正式販售。

漸層綠色的面盤中，時標、指針都加以夜光塗料，並以高識別度的形狀設計，帶來低光源環境中的清楚辨讀性。圖／PANERAI提供
漸層綠色的面盤中，時標、指針都加以夜光塗料，並以高識別度的形狀設計，帶來低光源環境中的清楚辨讀性。圖／PANERAI提供
全新兩只表款（ PAM01697與 PAM01698）以具實戰經驗的「義大利海軍航空隊」（Aviazione Navale）為靈感，粗獷、並具鮮明的軍事專業風格。圖／PANERAI提供
全新兩只表款（ PAM01697與 PAM01698）以具實戰經驗的「義大利海軍航空隊」（Aviazione Navale）為靈感，粗獷、並具鮮明的軍事專業風格。圖／PANERAI提供
PANERAI Submersible Marina Militare PAM01697腕表，44毫米、精鋼、時間與日期顯示、小秒針，300防水，36萬6,000元。圖／PANERAI提供
PANERAI Submersible Marina Militare PAM01697腕表，44毫米、精鋼、時間與日期顯示、小秒針，300防水，36萬6,000元。圖／PANERAI提供
近日沛納海再度發表了和義大利海軍航空隊聯名的兩只新品，展現新一代的剽悍與專業軍事風格。圖／PANERAI提供
近日沛納海再度發表了和義大利海軍航空隊聯名的兩只新品，展現新一代的剽悍與專業軍事風格。圖／PANERAI提供

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