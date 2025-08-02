一鴨六吃6.3折快閃！晶華北投泉源閣「台式烤鴨宴」澎派上桌

晶華國際酒店集團旗下、位於北投晶泉丰旅3樓的頂級辦桌餐廳「泉源閣」，為滿足市場對小型聚餐的需求，即日起推出4人即可開席的「總舖師烤鴨6吃辦桌宴」，主廚集結烤鴨握壽司、三星蔥片皮鴨捲、古早味鴨鬆潤餅、明爐烤鴨腿、芋頭鴨絲米粉及鴨油小農時蔬等一鴨6吃料理，搭配台菜精緻冷盤及經典熱炒展現辦桌精髓，原價每桌5,800元+10%，10月31日前預訂桌宴，即享每桌4,999元+10%。

此外，2025台灣美食展將於即日起至8月4日在台北世貿一館登場，台北晶華酒店同步推出展期限定優惠，除實體櫃位外、即日起還可於官網及飯店一樓快閃櫃購買「總鋪師烤鴨6吃辦桌宴4人優惠券」，每張售價3,999元，等同於6.3折。

由泉源閣主廚陳仕庭規劃的「總舖師烤鴨6吃辦桌宴」，兼具傳統、創意與美味。首先上桌的是傳統大戶人家招待賓客不可少的冷食拼盤，匯集手工蟳肉丸、麻辣金錢肚、醬漬嫩粉肝、炭烤墨魚腸、蒜泥豬腱心、五味嫩軟絲、麻辣金錢肚6選3。

隨即登場的是一鴨6吃的主角—烤鴨。主廚採用廣式掛爐古法，將洗淨後的鴨子填入八角、丁香、月桂葉等辛香料，經熱水汆燙後均勻塗抹糖皮醬汁，懸掛風乾後以炭火反覆烘烤至鴨色紅潤、香味四溢。待上桌前，主廚會在桌邊片鴨，以優雅熟練的手勢片、捲出烤鴨握壽司與三星蔥片皮鴨捲，前者以酥脆鴨皮結合香濃巧達起司片與Q彈壽司米，一口咬下，脆皮下的鴨油瞬間釋放，充分包裹著每一粒米飯，使口感更加柔潤細緻。後者則是以手工桿製的三星蔥餅皮包裹鮮嫩鴨肉與酥脆鴨皮，搭配特製甜麵醬、蔥段與黃瓜，味道最是經典。

接著主廚將端出古早味「鴨鬆潤餅」，此味體現台式經典，桌上整齊擺放著高麗菜、豆乾絲、豆芽菜、菜脯、蛋絲等食材，搭配鹹香柔嫩的鴨肉丁，供饕客自由組合，佐以傳統花生粉與香濃海山醬，每一口都能品嘗到豐富餡料與Q彈餅皮交織的美好滋味。

隨後主廚會將豐腴多汁的鴨腿斬件分切，呈現外皮紅潤酥脆、肉質細緻飽滿的明爐烤鴨腿，佐以特製青梅醬與台式辣醬，一次品嘗兩種絕然不同的風味。

台式辦桌宴不可缺少的還有充滿鑊香的熱炒料理，食客可以從酸甜開胃的鳳梨鮮蝦球、鮮香下飯的四季豆肥腸、香辣脆口的糯米椒松阪、口感豐富的油條鮮蚵仔、爽脆彈牙的蔥薑爆小卷、鹹鮮濃郁的塔香虱目魚、酸香滑嫩的酸菜嫩牛柳，以及醬香四溢的沙茶海鮮煲等8道料理中擇2享用。同時上桌的鴨油小農時蔬，則是利用烤鴨時慢滴下來的鴨油，搭配金黃色蒜片大火快炒當季新鮮蔬菜，清脆爽口且富有濃郁的鴨油香氣。

精彩的一鴨6吃料理中，還有不能錯過的芋頭鴨絲米粉。主廚會將烤得香氣四溢的鴨架骨加入老母雞熬煮的鮮甜高湯，接著放進大甲芋頭細細燉煮，待芋頭化開後，將米粉、鴨肉塊及鴨肉絲加入湯中一同燜煮入味，上桌前再放上蒜苗、油蔥酥與芹菜碎提味，入口香醇溫潤，味濃而飽足。

餐後送上獨家工法煮製的手工桶豆花，搭配黑糖薑汁、黑糖珍珠與花生仁等香甜配料，為宴席畫下完美句點。

泉源閣也在「晶華美食到你家」平台推出家庭共享的「烤鴨闔家宴」，以烤鴨為主角，配上蔥香四溢的三星蔥餅皮、香氣濃郁的塔香三杯鴨架米血，以及用鴨油熱鍋快炒米飯、鴨肉與蒜酥而成的鑊氣鴨炒飯，10月31日前訂購另贈鴨油小農時蔬，原價3,680元的組合，限時優惠價每組2,980元。