劍湖山世界8月超值優惠水陸暢玩、五星住宿2字頭最划算

炎炎夏日何處去？劍湖山世界(5701)推出超划算的8月度假方案，讓遊客用最優惠的價格暢玩水陸雙樂園，還能入住五星級飯店。「水陸一票暢玩」模式只到8月底，想體驗全台最高海拔的白沙灘與刺激水上設施，千萬別錯過。

劍湖山世界經理張華紋指出，今年暑假已經過了一半，水陸一票暢玩模式也只到8月底。水陸設施包含最刺激的三飛-飛天潛艇G5、擎天飛梭、衝瘋飛車，闔家歡樂的幸福摩天輪、兒童玩國，到清涼消暑的小威の海盜村水樂園，以及今年特別加碼「氣墊濕樂園」，讓大人小孩都能盡情放電，享受暑假假期。

同時，為了要給民眾最超值的假期，再推出許多高CP值優惠攻略，讓民眾輕鬆省荷包，適用整個8月份的優惠方案有：動滋券買一送一，16至22歲青年使用青春動滋券，購買599元門票即可享買一送一超值優惠。

壽星優惠：壽星本人憑證購票，當日壽星門票100元，當月壽星門票399元。原住民與新住民：憑相關身分證明文件，可享雙人同行798元的優惠，每人僅需399元。

活動截圖買二送一：陽光歡樂599，憑活動截圖，即可享有水陸暢玩門票「買2送1」的超值優惠。住宿超值方案：兩人入住五星級渡假大飯店一晚含雙人早餐，每房只要2,599元起。

張華紋表示，因應父親節的到來，也推出犒賞爸爸的優惠方案，2025年8月7日至8月10日，帶著爸爸遊樂園，只要在樂園現場購買乙張599元優惠票，爸爸即享免費入園。

白天在樂園水陸狂歡，晚上入住五星級飯店享受悠閒時光，除了超值的住宿方案，劍湖山渡假大飯店也為父親節準備了各式佳餚。

蔚藍西餐廳：現場美食加價購，來店用餐加價599元，即可享用波士頓龍蝦一尾，即日起至8月10日期間，單筆消費滿5,000元，再送「平日午餐券乙張」。禪園中餐廳：推出經典中式桌菜，每桌(10人) 8,800元+10%，再加贈飲料2瓶。中庭酒吧：消費滿500元送切片蛋糕一份，預訂整模蛋糕可享8折優惠。