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新光三越移師台中國際展覽館 特販會第8場55家品牌力挺

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
55家品牌百位櫃姐參與，流行服飾、美妝保養、家庭用品、超市美食一次購足。記者宋健生/攝影
55家品牌百位櫃姐參與，流行服飾、美妝保養、家庭用品、超市美食一次購足。記者宋健生/攝影

台中新光三越尬旅展拚人潮，全力支援專櫃拚生計，宣布首度移師台中國際展覽館，即日起至8月25日舉辦第八場特販會，吸引55家品牌力挺，百位櫃姐全力衝業績，流行服飾、美妝保養、家庭用品、超市美食等，一次購足。

台中新光三越停業至今已超過5個月，目前仍在全力整修中。新光三越停業後，超過4,000名專櫃人員受到影響，直接關係到4,000個家庭生計問題，地處台中最精華的七期商圈，持續呈現停滯的消費景氣與低迷城市氛圍。

台中市民不斷詢問新光三越的復業進度，紛紛哀號第一次度過沒有新光三越的暑假，少了一個購物娛樂的舒適場域，也失去暑假進電影院的動力。

新光三越舉辦了七場台中世貿二館聯合特販會後，為了持續照顧品牌與專櫃人員的生計，首度進駐烏日台中國際展覽館展開第二賣場，即日起至8月25日進行第八場聯合品牌特販會，8月14日前同步展開「線上卡利HIGH」同享超高點數回饋活動，全力打造線上線下無縫接軌的購物新形態。

新光三越攜手品牌與前線第一線人員，透過多元銷售期稻創造實質支持，此次動員超過百位櫃姐投入現場，不僅全力衝刺買氣，也讓櫃姐們能夠有機會力拚業績、維持生計。

此次聯合品牌特販會共有55家品牌力挺，涵蓋化妝品、時髦女裝、家庭用品、運動用品、超市食品及泰國美食展等多元品類，滿足不同族群的購物喜好，讓消費者在炎炎夏日中感受最豐富的購物樂趣。

新光三越表示，本檔更有8家熱門品牌首度參展，包含0918、Keeley Ann、PUMA、BEBE CLOSET、Hallmark、BWT德國倍世淨水、營養大師等。

現場更推出眾多展場限定-獨家優惠商品，例如台灣實境節目「嗨!營業中」指定推薦~營養大師鋼鐵寶貝不銹鋼調理機(T-281S)特價2萬5,900元(原價3萬6,000元，72折)、簡約浪漫少女服飾0918精選商品2折起等。此外還有居家生活特賣2.1折起、時髦女性服飾2折起、潮流運動服飾5折起等超值優惠。

不僅如此，展期間更規劃獨家限搶2折起每日一物活動，例如elegante純奧地利天絲雙人四件式床組(P-8658)特價4,380(原價2萬元，2.2折)，Hallmark珊瑚友善高效防曬乳100ml+抗氨運動洗髮沐浴350ml特價1,380元贈怪獸修護乳35ml(原價3,580元，3.8折)。

現場還祭出超殺「點數超值購」活動，只要扣點數100點(價值10元)加指定金額即可將最低2折超值商品帶回家。例如扣100點+980元Eã 亮彩細帶涼拖鞋(原價4,680元，2折)，一次滿足顧客所有購物需求。

另外，即日起至8月25日更舉辦「點數狂送！滿額超贈點」贈獎活動，促動買氣。

新光三越同時也積極加速進行整建修復，期望能儘快與顧客在更舒適、最熟悉的購物環境重聚。

台中新光三越全力支援專櫃拚生計，首度移師台中國際展覽館舉辦第八場特販會。記者宋健生/攝影
台中新光三越全力支援專櫃拚生計，首度移師台中國際展覽館舉辦第八場特販會。記者宋健生/攝影

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