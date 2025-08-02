2顆軟糖變身茶飲！中秋來點特別的 盤點星飯店的創意禮
夏日還沒過，各家星飯店就紛紛喜迎中秋佳節，今年的禮盒除了主打中西合味，還是少不得創意大比拼，法式糕點新創意、熱門手搖飲入餡，甚至烤肉奶茶、盲盒都現身，還有兩顆軟糖變身的茶飲，玩趣之豐，讓佳節更多了幾分歡快。
麗緻餐旅集團旗下品牌麗緻坊打造的「月光拾帖」中秋禮盒，以10張蘊含詩意的「月光茶卡」為靈感，結合法式經典小點蒂戈黑（Tigré Cake）與天香樓專業侍茶師嚴選的台灣好茶，將中西、茶香與心靈對話融為一體，禮盒充滿儀式感，療癒現代人心。
台北美福大飯店有3款中秋禮盒，包括集結桃山與廣式風味、搭配濾掛咖啡的「金月豐華月餅禮盒」，以及結合經典烏豆沙、綠豆沙內餡的「金月滿福蛋黃酥禮盒」，還有最具話題的「極炙香腸奶茶組」，內含兩種風味香腸及香港行政主廚的招牌凍奶茶，並附贈風格保冷提袋，烤肉配奶茶的組合、十分有趣。
台北萬豪酒店也有兩款特色中秋禮盒，除了經典版的「詠月」手工廣式月餅禮盒外，另首次推出組合式「萬月」果茶十光月餅禮盒，將台灣人熟悉的手搖茶風味轉換為4款細緻桃山月餅，如紅心芭樂檸檬、桑葚檸檬青茶、鐵觀音柚子、紅茶芝士奶蓋入餡，搭配手工蜂蜜蛋糕脆餅與精選烏龍茗茶。
中秋送禮也能玩出新驚喜！國泰飯店觀光事業首度導入「盲盒」概念，讓祝福從開盒那一刻起就驚喜不斷。2025年全新推出兩款中秋節慶禮盒：「月慕」主打創新口味桃山皮月餅與精品濾掛咖啡，「星辰」則是經典蛋黃酥與黃金酥搭配果乾茶。皆加碼附贈和逸飯店、慕軒飯店與台北國泰萬怡酒店的餐飲券，「月慕」禮盒更隨機加贈隱藏版住宿券，開箱就像抽獎般充滿期待。
高雄洲際酒店的「恆．月 Eternal Moon」，則是創新口味，像是烏龍可可藏心奶皇、焦糖威士忌、奶皇流沙、極品XO、松露起司奶皇等月餅。禮盒中，還加入了世界奢華茶葉品牌TWG Tea全球首創的「茶香泰迪（TWG Tea Teddies®）」，茶香水果軟糖結合TWG Tea精選茗茶與草莓風味，不只是糖果，兩顆茶香泰迪溶於熱水中，還能化身為一杯香氣撲鼻的美妙茶飲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言