「世界最美咖啡館」到你家！NespressoＸ福里安花神咖啡館推限量風味

瑞士頂級咖啡品牌Nespresso攜手歐洲歷史最悠久、於義大利威尼斯有「世界最美咖啡館」之稱的Caffè Florian福里安花神咖啡館，推出全新限量版聯名咖啡膠囊。選用 100%阿拉比卡豆，融合木質辛香調、濃郁巧克力香與堅果氣息，來致敬經典義式濃縮咖啡的濃郁與優雅。咖啡愛好者在家就能隨時品飲義大利超過300年的繁盛風華。

即日起至8月31日，於福里安花神咖啡館新光三越A9台北分店、Nespresso新光三越A11信義店、忠孝SOGO、板橋大遠百精品店拍照打卡分享聯名活動，即可於指定精品店兌換該店限定「花神聯名拉花拿鐵」或「花神公爵特調」乙杯，詳情可參閱Nespresso官網或精品店咖啡專家。