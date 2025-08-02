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「世界最美咖啡館」到你家！NespressoＸ福里安花神咖啡館推限量風味
瑞士頂級咖啡品牌Nespresso攜手歐洲歷史最悠久、於義大利威尼斯有「世界最美咖啡館」之稱的Caffè Florian福里安花神咖啡館，推出全新限量版聯名咖啡膠囊。選用 100%阿拉比卡豆，融合木質辛香調、濃郁巧克力香與堅果氣息，來致敬經典義式濃縮咖啡的濃郁與優雅。咖啡愛好者在家就能隨時品飲義大利超過300年的繁盛風華。
即日起至8月31日，於福里安花神咖啡館新光三越A9台北分店、Nespresso新光三越A11信義店、忠孝SOGO、板橋大遠百精品店拍照打卡分享聯名活動，即可於指定精品店兌換該店限定「花神聯名拉花拿鐵」或「花神公爵特調」乙杯，詳情可參閱Nespresso官網或精品店咖啡專家。
此外，適逢父親節，也有多項優惠自即起至8/13，例如Nespresso全系列膠囊咖啡機3,300元起，即可入門A4輕巧設計且多色可選的Essenza Mini咖啡機。Lattissima One純白設計拿鐵咖啡機則推出官網獨家品味咖啡生活組合優惠價9,400元（原價11,700元），加碼贈夏日風格保冷袋（價值1,020元）。除了最新聯名的花神咖啡館限量款咖啡，還有超過35款義式經典咖啡可製成濃縮、美式及拿鐵等，為父親獻上暖心滋味。
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