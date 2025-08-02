快訊

審查關稅協議不放水！ 王鴻薇：賣台還要拉在野一起？

網傳許光漢「7月底已退伍」是假的！真實退役時間曝光

高雄旗山大雨！路邊機車仍在發動…騎士不見蹤影「疑摔水溝被沖走」

聽新聞
0:00 / 0:00

「世界最美咖啡館」到你家！NespressoＸ福里安花神咖啡館推限量風味

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
Nespresso精心打造福里安花神咖啡館聯名限量款咖啡，讓人彷若徜徉於威尼斯的咖啡殿堂。圖/Nespresso提供
Nespresso精心打造福里安花神咖啡館聯名限量款咖啡，讓人彷若徜徉於威尼斯的咖啡殿堂。圖/Nespresso提供

瑞士頂級咖啡品牌Nespresso攜手歐洲歷史最悠久、於義大利威尼斯有「世界最美咖啡館」之稱的Caffè Florian福里安花神咖啡館，推出全新限量版聯名咖啡膠囊。選用 100%阿拉比卡豆，融合木質辛香調、濃郁巧克力香與堅果氣息，來致敬經典義式濃縮咖啡的濃郁與優雅。咖啡愛好者在家就能隨時品飲義大利超過300年的繁盛風華。

即日起至8月31日，於福里安花神咖啡館新光三越A9台北分店、Nespresso新光三越A11信義店、忠孝SOGO、板橋大遠百精品店拍照打卡分享聯名活動，即可於指定精品店兌換該店限定「花神聯名拉花拿鐵」或「花神公爵特調」乙杯，詳情可參閱Nespresso官網或精品店咖啡專家。

此外，適逢父親節，也有多項優惠自即起至8/13，例如Nespresso全系列膠囊咖啡機3,300元起，即可入門A4輕巧設計且多色可選的Essenza Mini咖啡機。Lattissima One純白設計拿鐵咖啡機則推出官網獨家品味咖啡生活組合優惠價9,400元（原價11,700元），加碼贈夏日風格保冷袋（價值1,020元）。除了最新聯名的花神咖啡館限量款咖啡，還有超過35款義式經典咖啡可製成濃縮、美式及拿鐵等，為父親獻上暖心滋味。

Nespresso攜手Caffè Florian福里安花神咖啡館推出限量款咖啡，開啟沉浸式義式風味旅程。圖/Nespresso提供
Nespresso攜手Caffè Florian福里安花神咖啡館推出限量款咖啡，開啟沉浸式義式風味旅程。圖/Nespresso提供
有「世界最美咖啡廳」之稱、歐洲歷史最悠久的Caffè Florian福里安花神咖啡館，是旅人必訪的咖啡殿堂。圖/Nespresso提供
有「世界最美咖啡廳」之稱、歐洲歷史最悠久的Caffè Florian福里安花神咖啡館，是旅人必訪的咖啡殿堂。圖/Nespresso提供
Nespresso祭出父親節期間限定優惠，為父親獻上最暖心的滋味。圖/Nespresso提供
Nespresso祭出父親節期間限定優惠，為父親獻上最暖心的滋味。圖/Nespresso提供

咖啡館 義大利

延伸閱讀

限時1天！全家便利商店Let’s Café「指定咖啡同品項買2送2」

「TIGER珈琲旅圖鑑」開跑！集北中南19間風格咖啡店體驗永續外帶新風味

新光三越南部1據點宣布今不營業！真相曝光 在地網友全笑爛

路易莎集團「爸氣食足」 咖啡美食一次到位

相關新聞

2顆軟糖變身茶飲！中秋來點特別的 盤點星飯店的創意禮

夏日還沒過，各家星飯店就紛紛喜迎中秋佳節，今年的禮盒除了主打中西合味，還是少不得創意大比拼，法式糕點新創意、熱門手搖飲入...

「世界最美咖啡館」到你家！NespressoＸ福里安花神咖啡館推限量風味

瑞士頂級咖啡品牌Nespresso攜手歐洲歷史最悠久、於義大利威尼斯有「世界最美咖啡館」之稱的Caffè Florian...

國軍、台電同仁獨享！饗食天堂、果然匯限時3天 全台優惠93折

為感謝國軍守護家園的辛勞，以及台電團隊於風災期間不眠不休、全力搶修的奉獻，饗賓集團特別於九三軍人節期間，向這些守護台灣的...

金曲獎、奧運作曲家加持 宜蘭雙胞胎打擊樂團首登國家音樂廳

台灣首個打擊樂二人組「雙子二重奏 Twincussion」8月26日首次登上國家音樂廳，宜蘭雙胞胎打擊樂家簡任廷、簡任佑...

語言、健身、創業在家就能學？網推這10類線上課程最值得報名

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「線上課程」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大線上課程類型有哪些。

頭髮毛躁、失去光澤恐是吹風機惹的禍？網議選購吹風機8大關鍵一次看

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「吹風機選購要素」相關話題的網路聲量，帶您了解網友選購吹風機時在意的8大關鍵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。