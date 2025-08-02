國軍、台電同仁獨享！饗食天堂、果然匯限時3天 全台優惠93折

為感謝國軍守護家園的辛勞，以及台電團隊於風災期間不眠不休、全力搶修的奉獻，饗賓集團特別於九三軍人節期間，向這些守護台灣的無名英雄致上最高敬意。饗賓集團旗下兩大人氣國民Buffet品牌─饗食天堂與果然匯，將於9月2日至9月4日、提供國軍及台電同仁個人用餐93折優惠。

日前丹娜絲颱風侵襲台灣南部，造成多處地區停電與災損，國軍弟兄姊妹即刻動員投入救災，展現強大行動力與無私奉獻精神。同時，來自全台各地的台電團隊也緊急集結、日夜搶修，盡全力加速復電，讓民眾能儘快恢復正常生活。正因有這些無聲英雄的守護，台灣才能在災後迅速重整、恢復元氣。