快訊

審查關稅協議不放水！ 王鴻薇：賣台還要拉在野一起？

網傳許光漢「7月底已退伍」是假的！真實退役時間曝光

高雄旗山大雨！路邊機車仍在發動…騎士不見蹤影「疑摔水溝被沖走」

國軍、台電同仁獨享！饗食天堂、果然匯限時3天 全台優惠93折

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
國軍、台電同仁於活動期間，可在全台11家「饗食天堂」同步享優惠。圖/饗賓集團
國軍、台電同仁於活動期間，可在全台11家「饗食天堂」同步享優惠。圖/饗賓集團

為感謝國軍守護家園的辛勞，以及台電團隊於風災期間不眠不休、全力搶修的奉獻，饗賓集團特別於九三軍人節期間，向這些守護台灣的無名英雄致上最高敬意。饗賓集團旗下兩大人氣國民Buffet品牌─饗食天堂與果然匯，將於9月2日至9月4日、提供國軍及台電同仁個人用餐93折優惠。

日前丹娜絲颱風侵襲台灣南部，造成多處地區停電與災損，國軍弟兄姊妹即刻動員投入救災，展現強大行動力與無私奉獻精神。同時，來自全台各地的台電團隊也緊急集結、日夜搶修，盡全力加速復電，讓民眾能儘快恢復正常生活。正因有這些無聲英雄的守護，台灣才能在災後迅速重整、恢復元氣。

為向國軍與台電同仁致上最誠摯的感謝與敬意，饗賓集團特別推出專屬優惠，9月2日至9月4日、凡持軍人身分證或持台電員工識別證於全台11家「饗食天堂」與5家「果然匯」門市用餐，皆可享有93折用餐優惠。訂位資訊

國軍、台電同仁於活動期間，可在5家「果然匯」同步享優惠。圖/饗賓集團
國軍、台電同仁於活動期間，可在5家「果然匯」同步享優惠。圖/饗賓集團

台電 國軍 饗食天堂 饗賓集團 丹娜絲颱風

延伸閱讀

核安會預告核電廠重啟審核辦法 陳菁徽：總統、行政院長不可能沒授意

台電承攬商工人疑感電昏迷…送醫搶救不治 新北市要求立即停工

台電36歲殉職員工今告別式 妻淚別追思文曝光令人動容

台電英雄李元瀚今公祭 7輛工程車「舉臂致敬」送行

相關新聞

2顆軟糖變身茶飲！中秋來點特別的 盤點星飯店的創意禮

夏日還沒過，各家星飯店就紛紛喜迎中秋佳節，今年的禮盒除了主打中西合味，還是少不得創意大比拼，法式糕點新創意、熱門手搖飲入...

「世界最美咖啡館」到你家！NespressoＸ福里安花神咖啡館推限量風味

瑞士頂級咖啡品牌Nespresso攜手歐洲歷史最悠久、於義大利威尼斯有「世界最美咖啡館」之稱的Caffè Florian...

國軍、台電同仁獨享！饗食天堂、果然匯限時3天 全台優惠93折

為感謝國軍守護家園的辛勞，以及台電團隊於風災期間不眠不休、全力搶修的奉獻，饗賓集團特別於九三軍人節期間，向這些守護台灣的...

金曲獎、奧運作曲家加持 宜蘭雙胞胎打擊樂團首登國家音樂廳

台灣首個打擊樂二人組「雙子二重奏 Twincussion」8月26日首次登上國家音樂廳，宜蘭雙胞胎打擊樂家簡任廷、簡任佑...

語言、健身、創業在家就能學？網推這10類線上課程最值得報名

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「線上課程」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大線上課程類型有哪些。

頭髮毛躁、失去光澤恐是吹風機惹的禍？網議選購吹風機8大關鍵一次看

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「吹風機選購要素」相關話題的網路聲量，帶您了解網友選購吹風機時在意的8大關鍵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。