國軍、台電同仁獨享！饗食天堂、果然匯限時3天 全台優惠93折
為感謝國軍守護家園的辛勞，以及台電團隊於風災期間不眠不休、全力搶修的奉獻，饗賓集團特別於九三軍人節期間，向這些守護台灣的無名英雄致上最高敬意。饗賓集團旗下兩大人氣國民Buffet品牌─饗食天堂與果然匯，將於9月2日至9月4日、提供國軍及台電同仁個人用餐93折優惠。
日前丹娜絲颱風侵襲台灣南部，造成多處地區停電與災損，國軍弟兄姊妹即刻動員投入救災，展現強大行動力與無私奉獻精神。同時，來自全台各地的台電團隊也緊急集結、日夜搶修，盡全力加速復電，讓民眾能儘快恢復正常生活。正因有這些無聲英雄的守護，台灣才能在災後迅速重整、恢復元氣。
為向國軍與台電同仁致上最誠摯的感謝與敬意，饗賓集團特別推出專屬優惠，9月2日至9月4日、凡持軍人身分證或持台電員工識別證於全台11家「饗食天堂」與5家「果然匯」門市用餐，皆可享有93折用餐優惠。訂位資訊
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