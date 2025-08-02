金曲獎、奧運作曲家加持 宜蘭雙胞胎打擊樂團首登國家音樂廳

台灣首個打擊樂二人組「雙子二重奏 Twincussion」8月26日首次登上國家音樂廳，宜蘭雙胞胎打擊樂家簡任廷、簡任佑將攜手金曲獎得主盧易之、日本仙台音樂大賽銀獎得主汪奕聞，來一場「雙打擊 x 雙鋼琴音樂會」。

簡任廷、簡任佑因父母在宜蘭經營鐵工廠，從小常聽敲打聲而開啟音樂之路，2010年成軍雙子二重奏，致力於演奏台灣民謠、古典音樂、打擊樂現代作品等，雙胞胎獨特演奏魅力和音樂性受矚，近年在世界打擊樂壇嶄露頭角，足跡遍及歐美國家、日本等地，並曾登上紐約卡內基音樂廳與丹麥國家廣播交響樂團同台演出。

雙子二重奏2016年獲義大利擊樂大賽重奏組冠軍、2021年獲選美國國務院中央舞台音樂演出團隊、2023年榮獲第34屆傳藝金曲獎最佳編曲獎。

簡任廷說，2021年首度全台巡迴演出、2022年同名專輯音樂見面會、2024與日本木琴雙胞胎石田真步・真知打擊樂音樂會。過往曾與台大合唱團、朱宗慶打擊樂團等樂團在國家音樂廳登台，今年8月26日則首次以雙子二重奏的主秀登上國家音樂廳，也是在台第4個演出製作。

「雙打擊與雙鋼琴音樂會」是雙子二重奏與鋼琴家盧易之、汪奕聞連袂演出，橫跨古典、現代與新擊樂風格，從巴爾托克的世紀經典之作「雙鋼琴與打擊樂器奏鳴曲」、荷蘭作曲家Jacob TV節奏狂野的「淘金熱 Goldrush」，再到亞洲首演的雅典奧運開幕音樂作曲家紐西蘭作曲家John Psathas「搖籃 La Cuna」。

盧易之是維也納季弗拉基金會季弗拉大獎、金曲獎最佳演奏獎與最佳編曲獎的得主，擅長將台灣民謠結合古典語彙，改編作品「天黑黑」曾獲金曲獎肯定；汪奕聞曾獲日本仙台國際音樂大賽銀獎暨觀眾獎、日本雜誌CHOPIN高度肯定。兩人活躍於歐美亞三洲，現都任教國立台北藝術大學音樂系。

簡任廷直言，此次演出是非常少有的雙鋼琴、打擊編制，也特邀雅典奧運開幕作曲家創作新曲，4人將以高度默契與精湛技巧，透過打擊與鋼琴的互動，帶給觀眾很不ㄧ樣的音樂體驗。購票可洽Opentix售票系統。