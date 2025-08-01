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凌宗湧把一整座花園結冰了！西恩花藝旗下CNSalon 首創花草茶冰棒

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
CNSalon「花冰菓」有4種口味，分別是「野花園」（左起）、「芭檸四重奏」、「芒果芳香」與「花綻冰菓」。圖／CNSalone提供
CNSalon「花冰菓」有4種口味，分別是「野花園」（左起）、「芭檸四重奏」、「芒果芳香」與「花綻冰菓」。圖／CNSalone提供

提到國內花藝指標性品牌西恩花藝（CNFlower）創辦人凌宗湧，人們首先會聯想到他的花藝設計；但自2023年旗下花草茶品牌CNSalon成立以來，西恩花藝已將視覺上的美感，進一步延展至嗅覺與味覺。除花草茶外，凌宗湧今夏更進一步將觸角延伸至冰棒，結合花草茶與台灣水果，成為「花冰菓」，「這次的一支冰棒裡面，不是只有一個水果味，也不是只有一個花香味，每一口都可以感受到味覺上的爆炸，所以我們是把一整座花園給結冰了！」

凌宗湧表示，當初之所以創立花草茶品牌CNSalon，源自他多年來想要打造「一間能吃的花店」的理想，「花藝跟自然都是五感體驗，花卉不僅能帶來視覺享受，也能透過花草茶和『花冰菓』等產品，轉化為豐富的味覺體驗。」

這次CNSalon除了將CNSalon調配的複方花草茶入冰，更特別攜手來自台東的天然水果冰棒品牌「冰菓」，加入如西瓜、芒果、葡萄等在地水果元素，讓「花」與「果」在冰棒中交融匯總出美好的假日禮讚。

「芭檸四重奏」精選四種檸檬香草的花草茶，再融入芭樂，清新甜美。「野花園」採用接骨木花、洋甘菊、玫瑰…等8種不同元素的花草茶，吃在嘴裡花草香氣襲人，猶如一整座花園在口中盛開。「芒果芳香」融合芳香萬壽菊與愛文芒果、鳳梨、西瓜，在明亮果香中與芳香萬壽菊交織出清爽尾韻。「花綻冰菓」以由薰衣草、洛神、甜菊…等組成的複方花草茶，與5種水果——西瓜、香蕉、奇異果、葡萄、蘋果交疊，層層交織出豐富飽滿甜蜜滋味。

以上4款「花冰菓」，在CNFlower門市、CNSalon皆有販售，也可於CNShop西恩線上商店訂購。單支售價100元，盒裝6入600元、12入1200元（外加運費200元），一次訂購12入兩盒以上，可享免運費優惠。

花草茶將花藝的視覺享受，轉化為豐富的味覺體驗。圖／CNSalone提供
花草茶將花藝的視覺享受，轉化為豐富的味覺體驗。圖／CNSalone提供
「芒果芳香」在明亮果香中與芳香萬壽菊交織出清爽尾韻。圖／CNSalone提供
「芒果芳香」在明亮果香中與芳香萬壽菊交織出清爽尾韻。圖／CNSalone提供
西恩花藝（CNFlower）創辦人凌宗湧之所以創立花草茶品牌CNSalon，源自他多年來想要打造「一間能吃的花店」的理想。圖／CNSalone提供
西恩花藝（CNFlower）創辦人凌宗湧之所以創立花草茶品牌CNSalon，源自他多年來想要打造「一間能吃的花店」的理想。圖／CNSalone提供
「花綻冰菓」是4款當中風味最飽滿的一款，其中包括西瓜、香蕉、奇異果、葡萄、蘋果共5種水果。圖／CNSalone提供
「花綻冰菓」是4款當中風味最飽滿的一款，其中包括西瓜、香蕉、奇異果、葡萄、蘋果共5種水果。圖／CNSalone提供
「芭檸四重奏」精選四種檸檬香草的花草茶，再融入芭樂，清新甜美。圖／CNSalone提供
「芭檸四重奏」精選四種檸檬香草的花草茶，再融入芭樂，清新甜美。圖／CNSalone提供
「野花園」吃在嘴裡花草香氣襲人，猶如一整座花園在口中盛開。圖／CNSalone提供
「野花園」吃在嘴裡花草香氣襲人，猶如一整座花園在口中盛開。圖／CNSalone提供

花藝 水果 冰棒

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