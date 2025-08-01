髮型是藝術與自我宣言！GD髮色潮流你跟上了嗎？ 「染後7大日常養護守則」要牢記

你算過G-Dragon回歸後換了多少種髮色嗎？身為時尚Icon與KPOP王者，GD每次現身的造型都是話題指標，各種搶眼鮮豔的髮色不僅呼應他的穿搭風格與舞台上的視覺效果，更傳遞他追求創新、勇於嘗試、不受侷限的態度。

各種高彩度的髮色GD都能駕馭，棕、紅、葡萄柚橙、薄荷綠、櫻花粉、銀白、白金、銀藍、淺紫...這些需要經過反覆漂染的特殊色，我們龍哥全都玩透透，每款新色都經由專業團隊操作，成為GD STYLE的一部分。

這類特殊色染髮的「甜蜜期」多半不長，很快就會褪色，而且必須先將髮色漂染至極淺，加上GD又經常戴帽子，能始終維持漂亮髮色和頭皮健康，肯定下了不少功夫。

如果想要追隨GD的髮色潮流，染髮後的日常養護務必要做好，7大守則一定要仔細看！

●想要呈現各種鮮豔搶眼的髮色，必須先漂髮褪色至極淺，再以白金或銀色調為基底，也是許多KPOP偶像必染的髮色，呈現高冷優雅的氣質。

圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn @8lo8lo8lowme @fanplusonedotcom

●夢幻櫻花粉

GD的穿搭色彩變化多端，淡柔的櫻花粉髮色不僅吸睛，也能夠輕鬆與各種色調的服裝做搭配。

圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn @8lo8lo8lowme @fanplusonedotcom

●粉色系是染後相當容易褪色的髮色，GD也有其他應變方式，例如只在頭髮外層或髮尾染上粉色，與髮根的色差營造出層次感。

圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn @8lo8lo8lowme @fanplusonedotcom

●金粉雙色染

GD過去就曾以淺白金、粉雙色的髮型亮相，這種柔和又帶有細微變化的髮色，也是穿搭的好朋友。

圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn @8lo8lo8lowme @fanplusonedotcom

●淺紫

彷彿在銀白色頭髮灑上一層淡淡的紫色光輝，與櫻花粉色同屬好搭配的個性髮色，在舞台燈光下更顯眼。

圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn @8lo8lo8lowme @fanplusonedotcom

●薄荷綠

GD近期最經典的髮色之一，即使搭配深色系服裝也非常吸睛，更適合GD在穿搭上玩跳色。

圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn @8lo8lo8lowme @fanplusonedotcom

●銀藍混搭

如果只是銀白髮色，舞台張力略顯不足，GD在髮尾染上藍色調，搭配抓出外擴髮束，展現王者霸氣。

圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn @8lo8lo8lowme @fanplusonedotcom

●多色漸層

利用紅、粉、橘等相近色調作分區染和挑染，比單一髮色更有層次和造型感，相對也會比較花時間。

圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn @8lo8lo8lowme @fanplusonedotcom

●耀眼紅

紅色髮能顯白，同樣能玩出深淺層次，相較於其他特殊色會更適合日常，不過紅色也屬於染後褪色快的髮色。

圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn @8lo8lo8lowme @fanplusonedotcom

●染後日常養護守則1：

染髮後1～2兩天再洗頭，避免使用水溫過高的熱水，以免加速色素流失。

圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn @8lo8lo8lowme @fanplusonedotcom

●染後日常養護守則2：

一定要使用護色專用的洗、潤髮品；漂、染後的髮絲因受損乾燥，可每週1～2次使用深層護髮素或髮膜保養。

圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn @8lo8lo8lowme @fanplusonedotcom

●染後日常養護守則3：

洗髮後針對頭髮中段至髮尾使用免沖洗護髮品加強保養；低溫吹整、避免高溫造型（如吹風機熱風、電捲棒、離子夾等）。

圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn @8lo8lo8lowme @fanplusonedotcom

●染後日常養護守則4：

做好紫外線防護，外出時利用帽子、絲巾、陽傘遮陽，預防陽光讓髮色氧化褪色。

圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn @8lo8lo8lowme @fanplusonedotcom

●染後日常養護守則5：

游泳池與海水都會帶走髮色，可在下水前先用護髮素包覆髮絲，或以泳帽隔離；游泳、戲水後使用溫和護色洗髮精徹底沖洗。

圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn @8lo8lo8lowme @fanplusonedotcom

●染後日常養護守則6：

為避免染後脆弱乾燥的髮尾持續斷裂，應定期修剪受損的髮絲，同時維持髮型。

圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn @8lo8lo8lowme @fanplusonedotcom

●染後日常養護守則7：

在飲食上多補充蔬果、蛋白質與健康脂肪，維持正常作息，從本質養護頭髮。