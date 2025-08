昆凌戴鑽石翅膀、桂綸鎂彗星加持 共賞香奈兒Reach For the Stars珠寶

香奈兒 (CHANEL)2025年度全新Reach For the Stars頂級珠寶系列,設計環繞嘉柏麗香奈兒(Gabrielle Chanel )的三大經典符碼—彗星、翅膀和獅子,繼七月京都全球發表會後,今來台展出。包括品牌大使桂綸鎂、昆凌、陳柏霖、與品牌好友李心潔等人都特地出席鑑賞,共襄盛舉。

Reach For the Stars的系列發想,源自於嘉柏麗香奈兒曾赴好萊塢為女星創作服裝的的經歷。相較於好萊塢慣常的浮誇與奢華,她將法式的優雅簡約注入設計,營造出獨特、珍貴和無拘無束的自由感。除了嘉柏麗香奈兒最鍾愛的鑽石,以及品牌經典黑白雙色調,此系列更大量運用色彩繽紛的寶石、映襯一日時序光影變化,透過珠寶語彙闡述香奈兒女士對於風格魅力(glamour)的定義。

稍早就曾於京都率先鑑賞過全系列珠寶作品的昆凌表示,再度深入品味此系列的設計,以彗星為設計主軸的開放式項鍊Dreams Come True讓她印象深刻,「第一當然是它的命名給人很有力量感,另外就是它的工藝,工匠耗費1600個小時,將不同切割鑽石排列出像高級訂製服閃耀的領口設計,非常優雅大器,」昆凌說。系列所運用的繽紛絢麗彩色寶石作品中,她最喜歡Wings of CHANEL項鍊上的粉橘色帕帕拉夏藍寶石,「我覺得粉色調很能映襯女性膚色,也凸顯年輕感。」

Reach For the Stars系列也是品牌的珠寶作品中首度運用翅膀作為設計元素,李心潔認為這個設計完全打動了向來非常渴望自由的她,「我感覺從小就一直覺得自己在精神上有一對隱形的翅膀,是我內心一個很強大的力量,讓我可以在生命裡勇敢的接受挑戰、成為一個獨立自主的女性,也可以不斷的去發現自己的潛能,然後發揮、擁抱自己熱愛的事情。」不過身為男性的陳柏霖則鍾情於閃耀的彗星圖騰,「能自成一格之外,還透過不同設計手法貫穿全系列。」