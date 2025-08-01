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昆凌戴鑽石翅膀、桂綸鎂彗星加持 共賞香奈兒Reach For the Stars珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右）香奈兒品牌大使桂綸鎂、昆凌、陳柏霖。圖／香奈兒提供
（由左至右）香奈兒品牌大使桂綸鎂、昆凌、陳柏霖。圖／香奈兒提供

香奈兒 （CHANEL）2025年度全新Reach For the Stars頂級珠寶系列，設計環繞嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel ）的三大經典符碼—彗星、翅膀和獅子，繼七月京都全球發表會後，今來台展出。包括品牌大使桂綸鎂、昆凌、陳柏霖、與品牌好友李心潔等人都特地出席鑑賞，共襄盛舉。

Reach For the Stars的系列發想，源自於嘉柏麗香奈兒曾赴好萊塢為女星創作服裝的的經歷。相較於好萊塢慣常的浮誇與奢華，她將法式的優雅簡約注入設計，營造出獨特、珍貴和無拘無束的自由感。除了嘉柏麗香奈兒最鍾愛的鑽石，以及品牌經典黑白雙色調，此系列更大量運用色彩繽紛的寶石、映襯一日時序光影變化，透過珠寶語彙闡述香奈兒女士對於風格魅力（glamour）的定義。

稍早就曾於京都率先鑑賞過全系列珠寶作品的昆凌表示，再度深入品味此系列的設計，以彗星為設計主軸的開放式項鍊Dreams Come True讓她印象深刻，「第一當然是它的命名給人很有力量感，另外就是它的工藝，工匠耗費1600個小時，將不同切割鑽石排列出像高級訂製服閃耀的領口設計，非常優雅大器，」昆凌說。系列所運用的繽紛絢麗彩色寶石作品中，她最喜歡Wings of CHANEL項鍊上的粉橘色帕帕拉夏藍寶石，「我覺得粉色調很能映襯女性膚色，也凸顯年輕感。」

Reach For the Stars系列也是品牌的珠寶作品中首度運用翅膀作為設計元素，李心潔認為這個設計完全打動了向來非常渴望自由的她，「我感覺從小就一直覺得自己在精神上有一對隱形的翅膀，是我內心一個很強大的力量，讓我可以在生命裡勇敢的接受挑戰、成為一個獨立自主的女性，也可以不斷的去發現自己的潛能，然後發揮、擁抱自己熱愛的事情。」不過身為男性的陳柏霖則鍾情於閃耀的彗星圖騰，「能自成一格之外，還透過不同設計手法貫穿全系列。」

張揚的羽翼所啟發的嶄新設計也有別以往，例如將蕾絲翅膀服貼於前額髮際線的Full Swing頭飾，也是桂綸鎂最期待嘗試配戴的作品，「它並不是既定印象裡的皇冠或頭飾，非常摩登，也有點像Gatsby那種風華魅力，不是制式的公主、帶了一點叛逆的感覺。」而她也感性地表示，Reach For the Stars系列的發想與電影藝術有關，其中將經典的彗星圖騰重新以摩登方式詮釋的Dreams Come True項鍊勾起她對自己近20年從影路的回憶與反思，「在追夢的過程中，我不斷地探索自己，叩問自己很多問題，像不斷重新認識自己的一個過程… 可能走一條不是常規的路，但是所有的選擇都是自己滿心的喜歡。所以在追逐電影夢的路上，reach for the stars其實就是reach to myself。」

Full Swing頭飾，18K白金鑲嵌天然鑽石，4,988萬3,000元。圖／香奈兒提供
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品牌好友李心潔演藝獅子主題系列珠寶。圖／香奈兒提供
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香奈兒品牌好友謝盈萱演繹獅子主題系列珠寶。圖／香奈兒提供
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（由左至右）香奈兒品牌大使桂綸鎂、昆凌、陳柏霖。圖／香奈兒提供
（由左至右）香奈兒品牌大使桂綸鎂、昆凌、陳柏霖。圖／香奈兒提供
Wings of CHANEL項鍊，18K白金與鉑金鑲嵌天然鑽石及19.55克拉帕帕拉夏藍寶石，3意4,294萬3,000元。圖／香奈兒提供
Wings of CHANEL項鍊，18K白金與鉑金鑲嵌天然鑽石及19.55克拉帕帕拉夏藍寶石，3意4,294萬3,000元。圖／香奈兒提供
Dreams Come True項鍊工藝圖，18K白金，黑色塗層鍍金及鑲嵌天然鑽石，主鑽為6.06克拉DFL明亮式切割鑽石，1億1,223萬6,000元。圖／香奈兒提供
Dreams Come True項鍊工藝圖，18K白金，黑色塗層鍍金及鑲嵌天然鑽石，主鑽為6.06克拉DFL明亮式切割鑽石，1億1,223萬6,000元。圖／香奈兒提供
品牌好友李心潔演藝獅子主題系列珠寶。圖／香奈兒提供
品牌好友李心潔演藝獅子主題系列珠寶。圖／香奈兒提供
Full Swing耳環，18K白金鑲嵌天然鑽石，2,338萬2,000元。圖／香奈兒提供
Full Swing耳環，18K白金鑲嵌天然鑽石，2,338萬2,000元。圖／香奈兒提供
Wings of CHANEL項鍊，18K白金與鉑金鑲嵌天然鑽石及19.55克拉帕帕拉夏藍寶石，3意4,294萬3,000元。圖／香奈兒提供
Wings of CHANEL項鍊，18K白金與鉑金鑲嵌天然鑽石及19.55克拉帕帕拉夏藍寶石，3意4,294萬3,000元。圖／香奈兒提供
（由左至右）香奈兒品牌大使桂綸鎂、昆凌、陳柏霖。圖／香奈兒提供
（由左至右）香奈兒品牌大使桂綸鎂、昆凌、陳柏霖。圖／香奈兒提供
Dreams Come True項鍊工藝圖，18K白金，黑色塗層鍍金及鑲嵌天然鑽石，主鑽為6.06克拉DFL明亮式切割鑽石，1億1,223萬6,000元。圖／香奈兒提供
Dreams Come True項鍊工藝圖，18K白金，黑色塗層鍍金及鑲嵌天然鑽石，主鑽為6.06克拉DFL明亮式切割鑽石，1億1,223萬6,000元。圖／香奈兒提供
Dreams Come True項鍊工藝圖，18K白金，黑色塗層鍍金及鑲嵌天然鑽石，主鑽為6.06克拉DFL明亮式切割鑽石，1億1,223萬6,000元。圖／香奈兒提供
Dreams Come True項鍊工藝圖，18K白金，黑色塗層鍍金及鑲嵌天然鑽石，主鑽為6.06克拉DFL明亮式切割鑽石，1億1,223萬6,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌好友9m88出席Reach For the Stars頂級珠寶展。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌好友9m88出席Reach For the Stars頂級珠寶展。圖／香奈兒提供
（由左至右）香奈兒品牌大使桂綸鎂與品牌好友李心潔。圖／香奈兒提供
（由左至右）香奈兒品牌大使桂綸鎂與品牌好友李心潔。圖／香奈兒提供
Full Swing耳環，18K白金鑲嵌天然鑽石，2,338萬2,000元。圖／香奈兒提供
Full Swing耳環，18K白金鑲嵌天然鑽石，2,338萬2,000元。圖／香奈兒提供
（由左至右）香奈兒品牌大使桂綸鎂與品牌好友李心潔。圖／香奈兒提供
（由左至右）香奈兒品牌大使桂綸鎂與品牌好友李心潔。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌好友李沐、洪佩瑜、王渝萱、王渝屏。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌好友李沐、洪佩瑜、王渝萱、王渝屏。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使桂綸鎂演繹彗星主題Dazzling Stars系列項鍊與戒指。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使桂綸鎂演繹彗星主題Dazzling Stars系列項鍊與戒指。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使陳柏霖出席最新頂級珠寶展。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使陳柏霖出席最新頂級珠寶展。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌好友9m88出席Reach For the Stars頂級珠寶展。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌好友9m88出席Reach For the Stars頂級珠寶展。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使陳柏霖出席最新頂級珠寶展。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使陳柏霖出席最新頂級珠寶展。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌好友謝盈萱演繹獅子主題系列珠寶。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌好友謝盈萱演繹獅子主題系列珠寶。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使昆凌演繹翅膀主題Full Swing頭飾耳環以及Wings of CHANEL戒指。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使昆凌演繹翅膀主題Full Swing頭飾耳環以及Wings of CHANEL戒指。圖／香奈兒提供
（由左至右）香奈兒品牌大使桂綸鎂、昆凌、陳柏霖。圖／香奈兒提供
（由左至右）香奈兒品牌大使桂綸鎂、昆凌、陳柏霖。圖／香奈兒提供
Full Swing頭飾，18K白金鑲嵌天然鑽石，4,988萬3,000元。圖／香奈兒提供
Full Swing頭飾，18K白金鑲嵌天然鑽石，4,988萬3,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使昆凌演繹翅膀主題Full Swing頭飾耳環以及Wings of CHANEL戒指。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使昆凌演繹翅膀主題Full Swing頭飾耳環以及Wings of CHANEL戒指。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使桂綸鎂演繹彗星主題Dazzling Stars系列項鍊與戒指。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使桂綸鎂演繹彗星主題Dazzling Stars系列項鍊與戒指。圖／香奈兒提供

珠寶 香奈兒

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