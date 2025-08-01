昆凌戴鑽石翅膀、桂綸鎂彗星加持 共賞香奈兒Reach For the Stars珠寶
香奈兒 （CHANEL）2025年度全新Reach For the Stars頂級珠寶系列，設計環繞嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel ）的三大經典符碼—彗星、翅膀和獅子，繼七月京都全球發表會後，今來台展出。包括品牌大使桂綸鎂、昆凌、陳柏霖、與品牌好友李心潔等人都特地出席鑑賞，共襄盛舉。
Reach For the Stars的系列發想，源自於嘉柏麗香奈兒曾赴好萊塢為女星創作服裝的的經歷。相較於好萊塢慣常的浮誇與奢華，她將法式的優雅簡約注入設計，營造出獨特、珍貴和無拘無束的自由感。除了嘉柏麗香奈兒最鍾愛的鑽石，以及品牌經典黑白雙色調，此系列更大量運用色彩繽紛的寶石、映襯一日時序光影變化，透過珠寶語彙闡述香奈兒女士對於風格魅力（glamour）的定義。
稍早就曾於京都率先鑑賞過全系列珠寶作品的昆凌表示，再度深入品味此系列的設計，以彗星為設計主軸的開放式項鍊Dreams Come True讓她印象深刻，「第一當然是它的命名給人很有力量感，另外就是它的工藝，工匠耗費1600個小時，將不同切割鑽石排列出像高級訂製服閃耀的領口設計，非常優雅大器，」昆凌說。系列所運用的繽紛絢麗彩色寶石作品中，她最喜歡Wings of CHANEL項鍊上的粉橘色帕帕拉夏藍寶石，「我覺得粉色調很能映襯女性膚色，也凸顯年輕感。」
Reach For the Stars系列也是品牌的珠寶作品中首度運用翅膀作為設計元素，李心潔認為這個設計完全打動了向來非常渴望自由的她，「我感覺從小就一直覺得自己在精神上有一對隱形的翅膀，是我內心一個很強大的力量，讓我可以在生命裡勇敢的接受挑戰、成為一個獨立自主的女性，也可以不斷的去發現自己的潛能，然後發揮、擁抱自己熱愛的事情。」不過身為男性的陳柏霖則鍾情於閃耀的彗星圖騰，「能自成一格之外，還透過不同設計手法貫穿全系列。」
張揚的羽翼所啟發的嶄新設計也有別以往，例如將蕾絲翅膀服貼於前額髮際線的Full Swing頭飾，也是桂綸鎂最期待嘗試配戴的作品，「它並不是既定印象裡的皇冠或頭飾，非常摩登，也有點像Gatsby那種風華魅力，不是制式的公主、帶了一點叛逆的感覺。」而她也感性地表示，Reach For the Stars系列的發想與電影藝術有關，其中將經典的彗星圖騰重新以摩登方式詮釋的Dreams Come True項鍊勾起她對自己近20年從影路的回憶與反思，「在追夢的過程中，我不斷地探索自己，叩問自己很多問題，像不斷重新認識自己的一個過程… 可能走一條不是常規的路，但是所有的選擇都是自己滿心的喜歡。所以在追逐電影夢的路上，reach for the stars其實就是reach to myself。」
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