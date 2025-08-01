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4種人氣口味還能雙拼！薯條天花板「Potato Corner」菜單、品項搶先看

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Potato Corner即將於8月4日正式在台開幕。記者陳睿中／攝影
Potato Corner即將於8月4日正式在台開幕。記者陳睿中／攝影

以「現點現炸、現拌調味」風靡全球，並被譽為「薯條界天花板」的人氣薯條「Potato Corner」將於8月4日正式開設全台首間門市。店內將提供有「酸奶洋蔥」、「碳烤BBQ」、「香濃起司」、「香辣BBQ」等4種口味，還有薯條、雞米花、捲捲薯等不同品項，預計8月2日搶先試營運。慶祝新店開幕，消費即贈送品牌涼扇，還可享可愛的「Poco玩偶」滿額加購優惠。

Potato Corner自1992年創立至今，主打將薯條裹粉調味的「風味薯條」概念，已經在15個國家擁有超過2,000間門市。今年Potato Corner由富錦樹集團引進來台，首店設於台北統一時代百貨美食街，以經典的品牌黃色貫穿整體櫃位設計，同時打造「造型取餐台」，營造出快樂舞台般的儀式感。民眾也可透過半開放式的廚房，欣賞到薯條現炸出爐、店員將薯條、調味粉一同「現灑、現搖」的調味過程。

Potato Corner標榜每份薯條皆是現點現炸，藉此保留馬鈴薯的原始香氣與濕潤口感，建議最佳賞味期為10分鐘，同時規劃小份、中份、大份、特大份等4種尺寸大小，每份78～258元，首波共提供有「酸奶洋蔥」、「碳烤BBQ」、「香濃起司」、「香辣BBQ」等4種人氣口味，讓民眾自行選擇，其中大份、特大份可選擇雙重口味。另外店內還有「捲捲薯」（138元）、「雞米花」（158元）等小點可選，亦可選擇「薯條＋捲捲薯」、「薯條＋雞米花」、「捲捲薯＋雞米花」的招牌雙拼方案，每份178～198元，搭配飲料組成雙拼套餐，每套200～230元。

Potato Corner預計將在8月4日正式開幕，並於8月2日起開始試營運，每人限購1份。試營運首日起，消費即贈「品牌涼扇」，送完為止；單筆消費滿200元，即可加購限量「Poco玩偶」，小隻199元，大隻299元，每人限加購1隻。

Potato Corner提供有4種調味，還有薯條、雞米花、捲捲薯等品項。記者陳睿中／攝影
Potato Corner提供有4種調味，還有薯條、雞米花、捲捲薯等品項。記者陳睿中／攝影
民眾在現場可以看到「現點、現灑、現搖」的調味過程。記者陳睿中／攝影
民眾在現場可以看到「現點、現灑、現搖」的調味過程。記者陳睿中／攝影
Potato Corner首店採美食街櫃位模式。記者陳睿中／攝影
Potato Corner首店採美食街櫃位模式。記者陳睿中／攝影
被譽為「薯條界天花板」的Potato Corner，將於8月2日起試營運。記者陳睿中／攝影
被譽為「薯條界天花板」的Potato Corner，將於8月2日起試營運。記者陳睿中／攝影
Potato Corner標榜薯條均採現點現炸，最佳賞味期為10分鐘。記者陳睿中／攝影
Potato Corner標榜薯條均採現點現炸，最佳賞味期為10分鐘。記者陳睿中／攝影
Potato Corner的薯條提供有不同尺寸，還有雙拼組合可供搭配。記者陳睿中／攝影
Potato Corner的薯條提供有不同尺寸，還有雙拼組合可供搭配。記者陳睿中／攝影

薯條 品牌 統一時代百貨

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