4種人氣口味還能雙拼！薯條天花板「Potato Corner」菜單、品項搶先看

以「現點現炸、現拌調味」風靡全球，並被譽為「薯條界天花板」的人氣薯條「Potato Corner」將於8月4日正式開設全台首間門市。店內將提供有「酸奶洋蔥」、「碳烤BBQ」、「香濃起司」、「香辣BBQ」等4種口味，還有薯條、雞米花、捲捲薯等不同品項，預計8月2日搶先試營運。慶祝新店開幕，消費即贈送品牌涼扇，還可享可愛的「Poco玩偶」滿額加購優惠。

Potato Corner自1992年創立至今，主打將薯條裹粉調味的「風味薯條」概念，已經在15個國家擁有超過2,000間門市。今年Potato Corner由富錦樹集團引進來台，首店設於台北統一時代百貨美食街，以經典的品牌黃色貫穿整體櫃位設計，同時打造「造型取餐台」，營造出快樂舞台般的儀式感。民眾也可透過半開放式的廚房，欣賞到薯條現炸出爐、店員將薯條、調味粉一同「現灑、現搖」的調味過程。

Potato Corner標榜每份薯條皆是現點現炸，藉此保留馬鈴薯的原始香氣與濕潤口感，建議最佳賞味期為10分鐘，同時規劃小份、中份、大份、特大份等4種尺寸大小，每份78～258元，首波共提供有「酸奶洋蔥」、「碳烤BBQ」、「香濃起司」、「香辣BBQ」等4種人氣口味，讓民眾自行選擇，其中大份、特大份可選擇雙重口味。另外店內還有「捲捲薯」（138元）、「雞米花」（158元）等小點可選，亦可選擇「薯條＋捲捲薯」、「薯條＋雞米花」、「捲捲薯＋雞米花」的招牌雙拼方案，每份178～198元，搭配飲料組成雙拼套餐，每套200～230元。