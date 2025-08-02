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語言、健身、創業在家就能學？網推這10類線上課程最值得報名

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
語言、健身、創業在家就能學？ 網推這10類線上課程最值得報名 圖片來源/Unsplash
語言、健身、創業在家就能學？ 網推這10類線上課程最值得報名 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「線上課程」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大線上課程類型有哪些。

近年來線上學習風氣興盛，不少民眾選擇在網路上學習、精進專業技能或培養個人興趣。不僅打破傳統實體教學時間與地點的限制，彈性的課程安排也能更符合個人需求，成為許多人探索新領域的首選方式。

線上語言學習熱度夯 「這網紅」開瑜珈課程網友意見兩極？

▲ 網友熱議TOP10線上課程類型 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP10線上課程類型 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「線上課程」相關話題的討論，可以發現「語言」依然是最多人投入學習的項目。有網友發文提到自己「30歲以上、想訓練英語口說」，請益大家有無推薦的線上課程，引起許多人熱心回應，紛紛分享自身學習經驗並推薦偏好的線上學習平台，並鼓勵發問者「學習沒有年紀之分，只有願不願意開始」！

而在健康意識抬頭的風潮下，不少人選擇「運動健身」類線上課程，作為親自上健身房的替代方案，透過手機或電腦即可在家運動，不僅省去通勤時間與場地限制、學習門檻也相對較低。在相關討論中，日前YouTuber愛莉莎莎推出線上「尼泊爾正宗瑜伽」課程、開賣後更在短時間內賣破千萬的事件引發熱議，部分網友對此給予正面評價，但也有部分聲音質疑其授課專業度，顯示出民眾在追求課程便利之餘，亦對教學品質十分重視。

此外，「職涯規劃」課程中，「求職面試」主題長期受到關注，內容涵蓋履歷撰寫、面試技巧、自我價值認識與薪資談判等主題。「創業導向」的職涯課程也逐漸受到青睞，像是「美甲創業課」就吸引不少人從興趣出發，進而開設個人工作室或斜槓接案。

另一方面，「投資理財」相關課程仍穩坐熱門類別，許多網友希望藉由學習理財知識，提升財務規劃能力，朝向打造被動收入與財富自由邁進。至於「音樂」、「料理」、「繪畫」等興趣導向的線上課程，也深受網友喜愛，成為自我成長的方式之一。

不論是為了職涯發展，還是單純追求興趣，線上學習已從疫情期間的替代方案，轉變為現代人的日常選擇。若你也想好好把握閒暇時間，不妨善用網路資源，藉由多元的線上課程多加充實自己！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「線上課程」相關討論則數。

觀測期間：2025/04/14~2025/07/14，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、app評論、podcast評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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