就是這一首歌！ 台北文獻館邀民眾 找心中唱片A面的第2首歌

台北市立文獻館即日起到10月19日展出「請播A面第2首」特展，現場集結樂迷們的黑膠、卡帶與CD，重返台北曾經的青春旋律與文化節奏。文化局長蔡詩萍及打造「青蘋果樂園」、「大海」、「對你愛不完」等名歌曲的音樂製作人陳秀男到場，邀請民眾找出自己心中的A面第二首歌曲。

文獻館介紹，唱片A面第二首往往不是專輯主打，卻可能是大家心中重複回播的那一首，這次展覽從1950年代到1990年代的流行經緯，從淡水河畔的露天歌棚到西門願寺排練的樂團、西洋音樂盛行與民歌運動等年代，展覽匯集眾多史料，將展場化身9首主題樂章。

蔡詩萍說，文獻館將過往的卡帶A面第二首歌曲列出來，發現很多歌都是經典到不行，「時代一直往前走，如果一直說某個時代美好，其實是愧對現在這時代很多人付出、努力，但是每個人心目中，美好的青春童年年代，這是事實。」

蔡詩萍說，萬華區也是文化重鎮，文化局也致力復興紅包場文化，以及將老人茶室擺脫污名，成為高齡休閒文化，就是希望資深前輩也有美好年代，走到21世紀現在，創作一個緬懷，或是聽到一首歌會流淚的美好年代。

陳秀男也分享，當年做唱片也學會算數，A面加上B面要多久時間，否則A面歌曲時間太短，樂迷會以為是壞掉。