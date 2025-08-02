頭髮毛躁、失去光澤恐是吹風機惹的禍？網議選購吹風機8大關鍵一次看



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「吹風機選購要素」相關話題的網路聲量，帶您了解網友選購吹風機時在意的8大關鍵。

吹風機不只是把頭髮吹乾的工具，更深深左右髮質的健康狀況。選對吹風機，不但能守護秀髮的健康，更能提升其光澤與柔順度。然而，近年來市面上的吹風機功能愈來愈多元，從大風量、智慧溫控到護髮科技，令人眼花撩亂，究竟該如何挑選適合自己的吹風機呢？

市售吹風機「價差大」功能差異引討論 出國旅行「輕巧好握」超加分

▲ 網友熱議TOP8吹風機選購要素 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「吹風機選購要素」的討論，可以發現「價格」仍是大多數消費者在挑選吹風機時的首要考量。市售吹風機價格從數百元到上萬元都有，價差懸殊，不少網友擔心購入的款式「物非所值」，紛紛上網請益高價產品是否真的值得。

對此，有網友提到「我的吹風機菜市場買的一支700元，用6年還是頭壯壯」，認為價格平實的產品也相當耐用，但也有民眾表示在改用知名品牌破萬的吹風機後「髮質有蠻大改善」，吹乾頭髮後「護髮的時間也可以減少」，引發正反觀點。

而「風量與風速」也是經常被提及的選購關鍵，社群中不乏網友抱怨「真的很懶得吹頭髮，每次都吹到全身汗、手超酸」，尤其對長髮族而言更為困擾，因此偏好風量大、風速強，能在短時間內快速乾髮，間接縮短高溫停留時間的吹風機款式。

除了追求快速乾髮，許多消費者也開始重視吹風機的「護髮科技」與「溫控技術」。有位髮型設計師分享，「很多吹風機其實溫度太高，長期這麼吹，受損程度甚至可能比染燙過還高」，指出若使用具備水離子、負離子、遠紅外線等護髮技術的吹風機，較能幫助髮絲鎖水、減少靜電與毛躁，維持光澤柔順，若搭配溫控感測功能，還能即時調節吹風溫度，避免局部過熱、燙傷頭皮或讓水分過度流失，對於燙染髮質或頭髮容易乾燥打結的人來說，無疑是一大加分項。

此外，吹風機的「機身設計」與「外觀」同樣會左右消費者的選購意願。一位經常出門旅行的網友指出「每次出門工作、旅行都會猶豫要不要帶吹風機，很重又佔行李空間」，吹風機是否輕量好握、可折疊或方便收納等，都會影響實際使用的便利性。

也有不少網友補充，產品所附的配件內容，像是吹嘴、烘罩、擴散器等，都能對應不同髮質與造型需求，例如有自然捲或燙捲頭髮的人，可以挑選附有烘罩的吹風機來保持捲度或減少毛躁。

吹風機是一項長期使用的生活工具，若想挑選一台理想的吹風機，除了將品牌喜好與產品規格納入考量，更需要根據自己的髮質、日常習慣與使用需求全面地衡量、評估。如果你正打算汰舊換新，或為親友挑選一台合適的吹風機，不妨參考看看網友熱議的挑選要素，選出最適合的那一台！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「吹風機選購要素」相關討論則數。

觀測期間：2025/04/11~2025/07/11，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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