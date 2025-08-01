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舞台劇《明星養老院》2.0 開賣 王偉忠方文琳黃嘉千分享近況

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
2025年舞台劇《明星養老院》2.0 下午舉行開賣記者會，王偉忠、楊烈、方文琳、洪都拉斯、黃嘉千、羅美玲、泰國娘娘下午一起出席分享排演的心得與近況。記者蘇健忠／攝影
2025年舞台劇《明星養老院》2.0 下午舉行開賣記者會，王偉忠、楊烈、方文琳、洪都拉斯、黃嘉千、羅美玲、泰國娘娘下午一起出席分享排演的心得與近況。記者蘇健忠／攝影

王偉忠、楊烈、方文琳、洪都拉斯、黃嘉千、羅美玲、泰國娘娘下午一起出席2025年王偉忠監製舞台劇《明星養老院》2.0 開賣記者會，分享各自排演的心得與近況。

《明星養老院》集結多位金鐘獎歌王影后影帝及跨界全能藝人群，飾演一群曾經紅極一時、光芒萬丈、呼風喚雨的明星，他們共居在「明星養老院」，昔日恩怨情仇瞬間荒謬點燃，在種種矛盾中，該如何面對過去以及人生下半場的到來，他們能重新擦亮光環，找回這年紀最美麗迷人的模樣？

建設公司年輕研究員阿德（陳漢典飾），為了解熟齡客層的居住需求，來到「明星養老院」，但這完全不是他印象中的養老院。院內處理大小事務、追星追一輩子的資深粉絲阿娟（羅美玲飾）告訴他，裡面住的都是曾經叱吒風雲、紅到不得了的「大明星」！每週一場豪華歌舞秀的現場直播演出，論排場論專業，完全讓他第一次造訪就大大震撼驚豔，嚇到吃手手。然而，一向高調熱舞、歡樂逗趣的「明星養老院」，近來背後隱藏著巨大危機......

首先，曾風靡一時的喜劇最佳搭檔大羅（洪都拉斯飾）與小古（黃浩詠飾）發現，曾為愛急流勇退的歌壇玉女天后院長（方文琳飾），每天憂心忡忡，頻頻神秘外出訪客，行蹤可疑；就連與性感歌姬雲高高（郎祖筠飾）王不見王的死對頭夫妻檔，藝界多情才子歌王龍上龍（楊烈飾）以及曾與雲高高共組少女二人組的資深純情玉女梁菁菁（黃嘉千飾），竟膽敢申請入住明星養老院，而且院長竟然核准了！這裡接下來究竟會發生什麼事？

王偉忠下午出席2025年舞台劇《明星養老院》2.0 開賣記者會，分享排演的心得與近況。記者蘇健忠／攝影
王偉忠下午出席2025年舞台劇《明星養老院》2.0 開賣記者會，分享排演的心得與近況。記者蘇健忠／攝影
洪都拉斯（左起）、方文琳、王偉忠、楊烈、黃嘉千、羅美玲、泰國娘娘下午一起出席2025年王偉忠監製舞台劇《明星養老院》2.0 開賣記者會，還一起跳起來合影，展現青春洋溢氣息。記者蘇健忠／攝影
洪都拉斯（左起）、方文琳、王偉忠、楊烈、黃嘉千、羅美玲、泰國娘娘下午一起出席2025年王偉忠監製舞台劇《明星養老院》2.0 開賣記者會，還一起跳起來合影，展現青春洋溢氣息。記者蘇健忠／攝影
2025年舞台劇《明星養老院》2.0 下午舉行開賣記者會，王偉忠、楊烈、方文琳、洪都拉斯、黃嘉千、羅美玲、泰國娘娘下午一起出席分享排演的心得與近況。記者蘇健忠／攝影
2025年舞台劇《明星養老院》2.0 下午舉行開賣記者會，王偉忠、楊烈、方文琳、洪都拉斯、黃嘉千、羅美玲、泰國娘娘下午一起出席分享排演的心得與近況。記者蘇健忠／攝影
楊烈（左起）、方文琳、洪都拉斯、黃嘉千、羅美玲、泰國娘娘下午一起出席2025年王偉忠監製舞台劇《明星養老院》2.0 開賣記者會，分享各自排演的心得與近況。記者蘇健忠／攝影
楊烈（左起）、方文琳、洪都拉斯、黃嘉千、羅美玲、泰國娘娘下午一起出席2025年王偉忠監製舞台劇《明星養老院》2.0 開賣記者會，分享各自排演的心得與近況。記者蘇健忠／攝影
洪都拉斯（左起）、方文琳、王偉忠、楊烈、黃嘉千、羅美玲、泰國娘娘下午一起出席2025年王偉忠監製舞台劇《明星養老院》2.0 開賣記者會，分享各自排演的心得。記者蘇健忠／攝影
洪都拉斯（左起）、方文琳、王偉忠、楊烈、黃嘉千、羅美玲、泰國娘娘下午一起出席2025年王偉忠監製舞台劇《明星養老院》2.0 開賣記者會，分享各自排演的心得。記者蘇健忠／攝影

舞台 人生 養老院

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