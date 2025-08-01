舞台劇《明星養老院》2.0 開賣 王偉忠方文琳黃嘉千分享近況

王偉忠、楊烈、方文琳、洪都拉斯、黃嘉千、羅美玲、泰國娘娘下午一起出席2025年王偉忠監製舞台劇《明星養老院》2.0 開賣記者會，分享各自排演的心得與近況。

《明星養老院》集結多位金鐘獎歌王影后影帝及跨界全能藝人群，飾演一群曾經紅極一時、光芒萬丈、呼風喚雨的明星，他們共居在「明星養老院」，昔日恩怨情仇瞬間荒謬點燃，在種種矛盾中，該如何面對過去以及人生下半場的到來，他們能重新擦亮光環，找回這年紀最美麗迷人的模樣？

建設公司年輕研究員阿德（陳漢典飾），為了解熟齡客層的居住需求，來到「明星養老院」，但這完全不是他印象中的養老院。院內處理大小事務、追星追一輩子的資深粉絲阿娟（羅美玲飾）告訴他，裡面住的都是曾經叱吒風雲、紅到不得了的「大明星」！每週一場豪華歌舞秀的現場直播演出，論排場論專業，完全讓他第一次造訪就大大震撼驚豔，嚇到吃手手。然而，一向高調熱舞、歡樂逗趣的「明星養老院」，近來背後隱藏著巨大危機......