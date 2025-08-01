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跳島藝術季來了！台版島嶼藝術季誕生 2025馬祖國際藝術島秋天登場

聯合報／ 記者陳慶安蔡怡真／台北即時報導
由「馬祖國際藝術島」今年以「拍楸 ——你的海洋，我的陸」為主題，藝術家鄒駿昇設計的公車，將帶領民眾穿梭南、北竿之間的公路。圖／連江縣政府提供
由「馬祖國際藝術島」今年以「拍楸 ——你的海洋，我的陸」為主題，藝術家鄒駿昇設計的公車，將帶領民眾穿梭南、北竿之間的公路。圖／連江縣政府提供

日本有以島嶼為主的瀨戶內國際藝術季，台灣也有跳島藝術季！由連江縣政府及文化總會共同主辦的「馬祖國際藝術島」，今年邁入第三屆，以「拍楸 ——你的海洋，我的陸」為主題，藉由馬祖世代傳承的重要捕魚工法，透過連結過往澳口漁業與據點的戰地記憶，邀請9國55位國內外藝術家共同參與，以大型地景裝置、十人十海特展與藝術公車，讓島嶼化身流動展場。

今年馬祖國際藝術島展期從9月5日到11月16日，共73天，是歷年展期最長、台灣規模最大的跳島藝術慶典。9國藝術家共展出逾50件作品，散落分布在四鄉五島的發電廠、公車、軍事據點、報社、老宅、體育館、前線電影院。

今年策展主題「拍楸」，是馬祖世代傳承的重要捕魚工法，再連結戰地記憶，形塑馬視的海島文化自信。展覽除了地景裝置，還有藝術公車；中正堂影院重映陳界仁《帝國邊界11：西方公司》，北竿電廠開放經典紀錄片《軍魂之光》，邀請觀眾在冷戰文化地景中走入歷史；在地藝術家陳敬寶、陳益輝亦以影像與雕塑回應島嶼記憶，帶領觀眾感受馬祖特有的文化場域和過去不安的前線生活。

除了展覽外，還有表演藝術，包括優人神鼓、舞蹈空間、簧格音樂、馬祖戲劇團、北角星戲劇團帶來的表演，以及文化部庄頭劇場、紙風車劇團、財團法人台北愛樂文教基金會、台北首督芭蕾舞團等知名團體共同參與。

值得一提的是，今年廣邀來自台灣、日本、韓國、香港、馬來西亞、澳洲、美國、西班牙與加拿大等9個國家與地區、至少55組國內外藝術團隊。國外藝術家包含西班牙藝術家 胡安‧薩摩拉Juan Zamora、加拿大藝術家Pierre & Marie、日本藝術家木村崇人、雙人組米谷健、茱莉亞（Ken Yonetani & Julia Yonetani）等人。

國內藝術家則包含鄒駿昇、陳界仁、甘銘源、劉致宏、走路草農/藝團、陳敬寶等，在四鄉五島的發電廠、公車、軍事據點、報社、老宅、體育館、前線電影院等地陳設作品。邀請民眾一起到馬祖「拍楸」，走入馬祖的常民生活與藝術文化之中。

「馬祖國際藝術島」今年以「拍楸 ——你的海洋，我的陸」為主題，藝術家陳界仁作品《帝國邊界11：西方公司》。圖／連江縣政府提供
「馬祖國際藝術島」今年以「拍楸 ——你的海洋，我的陸」為主題，藝術家陳界仁作品《帝國邊界11：西方公司》。圖／連江縣政府提供
「馬祖國際藝術島」，今年邁入第三屆，以「拍楸 ——你的海洋，我的陸」為主題，7月30日舉行記者會，邀請民眾九月五日到 十一月十六日一起登島「拍楸」。圖／連江縣政府提供
「馬祖國際藝術島」，今年邁入第三屆，以「拍楸 ——你的海洋，我的陸」為主題，7月30日舉行記者會，邀請民眾九月五日到 十一月十六日一起登島「拍楸」。圖／連江縣政府提供
「馬祖國際藝術島」今年邁入第三屆，今年以「拍楸 ——你的海洋，我的陸」為主題，日本藝術家組合米谷健、茱莉亞（Ken& Julia Yonetani）作品《生命之網》，使用魚線、魚珠編織製成。圖／連江縣政府提供
「馬祖國際藝術島」今年邁入第三屆，今年以「拍楸 ——你的海洋，我的陸」為主題，日本藝術家組合米谷健、茱莉亞（Ken& Julia Yonetani）作品《生命之網》，使用魚線、魚珠編織製成。圖／連江縣政府提供

馬祖 公車 藝術家

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