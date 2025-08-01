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以橋寓意、深情穿越 Prada七夕情人節形象廣告與單品 一瞬即永恆

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Prada Collapse Re-Nylon與麂皮運動鞋，34,500元。圖／Prada提供
Prada Collapse Re-Nylon與麂皮運動鞋，34,500元。圖／Prada提供

不在計畫安排中的邂逅，有時反而更為刻骨銘心。Prada發表了2025年七夕情人節商品與形象廣告，身為Prada品牌大使的明星李現與陳昊宇分別成為故事中主角，演繹在城市大橋上的浪漫、不期而遇。

相傳織女和牛郎因為天河所以相隔二地，一年之中唯有七夕一日才能因喜鵲搭建成橋、一年一會。Prada將古代的傳說神話改造為現代的城市日常，只見李現身穿一套經典輪廓的復古夾克、並側邊背著一款Re-Nylon大型郵差包。李現先前曾演出包含《萬箭穿心》、《親愛的，熱愛的》等作品，今年並有新戲《國色芳華》、《人生若如初見》。

2014年曾獲《華人星光大道3》冠軍，並陸續演出《如懿傳》、《萬里歸途》等戲劇或電影的陳昊宇則以經典睡衣剪裁搭配滾邊細節與皺褶裙裝，同時手提一只年度最新Prada Dada包款，以抽繩的束口設計呈現皮革的柔軟與有機輪廓。兩人在橋上的相遇，也象徵跨越了時間與空間、一瞬即永恆。

Prada的情人節男裝另推薦了飛行員風格襯衫與針織T-shirt，混合麂皮與Re-Nylon的Collapse鞋。配件推薦則包含了Prada經典的Triangle耳環、戒指與項鍊，訂價約自16,500元至18,500元不等，另有如皮革吊飾、飛行員風格Aviator太陽眼鏡，Dada納帕皮革肩背包與Re-Nylon肩背包。女款鞋履則有一雙使用Re-Nylon與麂皮的粉紅芭蕾舞便鞋，輕巧浪漫。全系列Prada七夕情人節商品訂價約自15,500元起，讓人輕鬆以精品傳遞心意，可洽全台Prada專賣店詢問。

Prada品牌大使、中國男星李現。圖／Prada提供
Prada品牌大使、中國男星李現。圖／Prada提供
Prada皮革吊飾，24,500元；Prada帆布漁夫帽，31,500元。圖／Prada提供
Prada皮革吊飾，24,500元；Prada帆布漁夫帽，31,500元。圖／Prada提供
（由左至右）Prada Triangle 戒指，價格店洽；Prada Triangle戒指，15,500元；Prada Triangle項鍊，18,500元；Prada Triangle耳飾，16,500元；Prada Triangle吊墜耳飾，18,000元。圖／Prada提供
（由左至右）Prada Triangle 戒指，價格店洽；Prada Triangle戒指，15,500元；Prada Triangle項鍊，18,500元；Prada Triangle耳飾，16,500元；Prada Triangle吊墜耳飾，18,000元。圖／Prada提供
Prada Re-Nylon肩背包，價格店洽。圖／Prada提供
Prada Re-Nylon肩背包，價格店洽。圖／Prada提供
Prada品牌大使、中國女星陳昊宇。圖／Prada提供
Prada品牌大使、中國女星陳昊宇。圖／Prada提供

人生 七夕 情人節

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