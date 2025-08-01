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星宇航空聯名籃球攜手「籃海計畫」 助偏鄉弱勢青少年
星宇航空與全球知名籃球品牌SPALDING斯伯丁合作，推出「STARLUX × SPALDING聯名籃球組」，以「父子球」為概念設計，每組包含一顆標準7號籃球與一顆迷你1號籃球，一大一小象徵愛的傳承。星宇航空表示，本次商品銷售所得扣除開發成本後，將全數捐贈予「台灣世界展望會」所推動的「籃海計畫」，幫助資源有限的孩子用籃球找到自信與人生的可能。
星宇航空指出，「籃海計畫」是由台灣世界展望會發起，致力於透過籃球培育偏鄉弱勢青少年，讓孩子在訓練的過程中培養價值觀跟自信，不僅能幫助他們穩定就學、更能進一步追求自己的夢想。本聯名商品所有收益扣除成本後，將全數捐贈給籃海計畫，為孩子們打造更穩固的訓練環境與成長支持。每一筆購買，都是一份陪伴孩子築夢的力量，一起用籃球翻轉弱勢青少年的人生。
星宇航空持續探索多元異業合作與公益參與的可能性，希望透過這樣一份禮物，讓父親節不只是慶祝，更是一場熱血的傳承與行動的力量，也為台灣的孩子助攻，投出充滿希望的未來。「STARLUX × SPALDING聯名籃球組」即日起於星宇小舖限量開賣，限量1000組。無論是爸爸與孩子，還是情侶、好友，都能透過這組球，找回一起運動、一起歡笑的默契時光。
星宇航空說明，聯名公益籃球設計延續星宇品牌美學，球體採大地金與黑色配色，結合燙金烙印工法，展現精品級質感。SPALDING與通路夥伴摩曼頓也攜手加碼，前500名於星宇小舖網站下單購買者，將可獲得限量SPALDING籃球袋，數量有限，送完為止。
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