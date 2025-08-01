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全家便利商店跨界攜手潮牌VANS！推「Fami!ce滑爆可樂霜淇淋」與4新品

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店「Fami!ce滑爆可樂霜淇淋」8月5日起沁涼登場，會員APP「隨買跨店取」8月5日至8月7日推出快閃優惠5支188元。 圖／全家便利商店提供
全家便利商店「Fami!ce滑爆可樂霜淇淋」8月5日起沁涼登場，會員APP「隨買跨店取」8月5日至8月7日推出快閃優惠5支188元。 圖／全家便利商店提供

全家便利商店今夏重磅聯名美國街頭經典品牌VANS，以其經典黑白棋盤格與品牌色為開發靈感，結合「全家」鮮食創新力，攜手推出「Fami!ce滑爆可樂霜淇淋」、「棋盤格蛋糕」、「海鹽焦糖千層蛋糕」、「鹽花生焦糖捲蛋糕」與「焦糖海鹽麵包」共5款聯名新品，將VANS經典棋盤格紋融合美味鮮食，從外型到味蕾全面玩翻經典，還有「VANS手指滑板吊飾」限量加價購；8月5日至9月2日購買VANS聯名鮮食還可獲得好康優惠券，掃描優惠券QR Code加入VANS會員，可獲得200元VANS購物金加碼好禮。

瞄準夏日消暑商機，「全家」與潮流品牌VANS跨界聯名，首波以超人氣Fami!ce霜淇淋開啟街頭風味之旅，8月5日起推出「Fami!ce滑爆可樂霜淇淋」全新口味，氣泡甜香與沁涼口感融合；搭配「莊園牛奶」經典口味，爽口可樂風味搭配濃郁乳香，是意想不到的絕配。此款霜淇淋特別以焦糖色系呼應VANS經典鬆餅格橡膠鞋底，搭配專屬黑色waffle餅皮，餅乾套與紙杯亦全面換上VANS聯名設計，好吃又好拍。「全家」APP「隨買跨店取」自8月5日至8月7日限時3天推出「Fami!ce霜淇淋5支188元」快閃優惠（兌換期限至12月20日，每會員限購2組）。

還有今夏最潮小物「VANS手指滑板吊飾」，融合Fami!ce霜淇淋藍色品牌色、VANS經典黑白棋盤格紋、滑板鞋與滑板圖騰等元素，售價49元，8月5日至9月2日於「全家」購買VANS聯名商品，加價9元即可獲得，共有2款設計，限量售完為止。另外，擁有國民冰沙美譽的「經典黑炫酷繽沙」同步以限量VANS包裝設計換裝登場。

延續Fami!ce滑爆可樂霜淇淋熱度，「全家」於8月6日起開賣4款VANS聯名minimore甜點與烘焙麵包新品，結合經典黑白棋盤格紋設計，視覺吸睛滿點。首推minimore創意新作「海鹽焦糖千層蛋糕」，層層堆疊的蛋皮，夾入海鹽焦糖內餡，撒上VANS經典黑白格紋糖霜，帶來美式鹹甜享受，售價59元；「鹽花生焦糖捲蛋糕」是吸睛的黑白相間格紋蛋糕，夾入濃郁顆粒花生醬，打造花生顆粒與奶油慕斯的層次口感，售價49元。

另有「棋盤格蛋糕」，以黑白戚風交錯的繽紛視覺造型，搭配焦糖奶霜，甜蜜有型，售價35元；「焦糖海鹽麵包」則選用黑白色澤麵包體，搭配濃郁焦糖奶油餡，滿足甜鹹控的味蕾，售價39元。8月5日至9月2日於「全家」購買Fami奶昔，搭購指定三明治或調理麵包，即享99元輕食餐促優惠。

8月5日至9月2日於「全家」購買指定VANS聯名商品任一款，還可獲得小白單優惠券，掃描券上QR Code加入VANS會員，再領VANS購物金200元與手指滑板吊飾雙重好禮；8月5日至8月24日至VANS或ABC-MART指定店家內購買任一雙VANS鞋款，再加贈限量「全家」Famiice 霜淇淋兌換券一張，心動就趁現在。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。

全家便利商店今夏與潮流品牌VANS跨界攜手推出「Fami!ce滑爆可樂霜淇淋」、「棋盤格蛋糕」、「海鹽焦糖千層蛋糕」、「鹽花生焦糖捲蛋糕」與「焦糖海鹽麵包」共5款聯名新品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店今夏與潮流品牌VANS跨界攜手推出「Fami!ce滑爆可樂霜淇淋」、「棋盤格蛋糕」、「海鹽焦糖千層蛋糕」、「鹽花生焦糖捲蛋糕」與「焦糖海鹽麵包」共5款聯名新品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店minimore創意新作「海鹽焦糖千層蛋糕」與「鹽花生焦糖捲蛋糕」，吸睛的黑白相間格紋蛋糕，從視覺到味蕾都「格」外有型。圖／全家便利商店提供
全家便利商店minimore創意新作「海鹽焦糖千層蛋糕」與「鹽花生焦糖捲蛋糕」，吸睛的黑白相間格紋蛋糕，從視覺到味蕾都「格」外有型。圖／全家便利商店提供
全家便利商店重磅聯名美國街頭經典品牌VANS，以其經典黑白棋盤格與品牌色為開發靈感，推出5款聯名鮮食新品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店重磅聯名美國街頭經典品牌VANS，以其經典黑白棋盤格與品牌色為開發靈感，推出5款聯名鮮食新品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店今夏跨界攜手潮流品牌VANS，首波聯名自8月5日起推出「Fami!ce滑爆可樂霜淇淋」全新口味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店今夏跨界攜手潮流品牌VANS，首波聯名自8月5日起推出「Fami!ce滑爆可樂霜淇淋」全新口味。圖／全家便利商店提供

售價 霜淇淋

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