活力40載！RADO發表Captain Cook庫克船長X網球限量套組 遠眺明日

在棒球與籃球兩項幾乎等同國民運動之外，網球同樣是熱門收視大宗。瑞士雷達表（RADO）早從1985年便成為瑞士格施塔德公開賽的官方計時夥伴，RADO近日並發表了Captain Cook庫克船長X網球限量套組，展現了與時光同行的堅毅與活力生活風格。

RADO與網球的合作原點始於1985年的瑞士網球公開賽，此後的1989至1991年，RADO更展現強勁企圖心，將贊助版圖擴展至全球33場賽事，並於1993年曾贊助法國網球公開賽。在知名英國球王Andy Murray與女子好手Ash Barty等知名球星成為品牌好友後，RADO陸續亦成為華盛頓公開賽（Washington Open）、瑞士巴塞爾室內網球賽（Swiss Indoors Basel）、維也納網球公開賽（Vienna Open）等賽事的官方時計，並展開未來之星（YoungStars）計畫，贊助包含Cameron Norrie、Linda Nosková、J. J. Wolf等新生代好手，將眼光投向遠方、作育英才。

全新問世的Captain Cook庫克船長X網球限量套組則見證了RADO與網球的40年不解之緣，表款以RADO近年大受好評的「C位明星」Captain Cook表款為基礎，並以精鋼表殼搭配金屬釕色至白色的漸變面盤。小時時標的3、6、8點鐘方向分別使用以亮黃色Super-LumiNova®夜光塗層，此三處也正是分鐘刻度的15、30與40分位置，進而呼應網球比賽計分以15、30、40為進位的特色。