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活力40載！RADO發表Captain Cook庫克船長X網球限量套組 遠眺明日

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
RADO最早曾在1985年贊助瑞士格施塔德公開賽，至今與網球的情誼邁向40周年紀念。圖／RADO提供
RADO最早曾在1985年贊助瑞士格施塔德公開賽，至今與網球的情誼邁向40周年紀念。圖／RADO提供

在棒球與籃球兩項幾乎等同國民運動之外，網球同樣是熱門收視大宗。瑞士雷達表（RADO）早從1985年便成為瑞士格施塔德公開賽的官方計時夥伴，RADO近日並發表了Captain Cook庫克船長X網球限量套組，展現了與時光同行的堅毅與活力生活風格。

RADO與網球的合作原點始於1985年的瑞士網球公開賽，此後的1989至1991年，RADO更展現強勁企圖心，將贊助版圖擴展至全球33場賽事，並於1993年曾贊助法國網球公開賽。在知名英國球王Andy Murray與女子好手Ash Barty等知名球星成為品牌好友後，RADO陸續亦成為華盛頓公開賽（Washington Open）、瑞士巴塞爾室內網球賽（Swiss Indoors Basel）、維也納網球公開賽（Vienna Open）等賽事的官方時計，並展開未來之星（YoungStars）計畫，贊助包含Cameron Norrie、Linda Nosková、J. J. Wolf等新生代好手，將眼光投向遠方、作育英才。

全新問世的Captain Cook庫克船長X網球限量套組則見證了RADO與網球的40年不解之緣，表款以RADO近年大受好評的「C位明星」Captain Cook表款為基礎，並以精鋼表殼搭配金屬釕色至白色的漸變面盤。小時時標的3、6、8點鐘方向分別使用以亮黃色Super-LumiNova®夜光塗層，此三處也正是分鐘刻度的15、30與40分位置，進而呼應網球比賽計分以15、30、40為進位的特色。

表款並具300米防水性能與RADO專屬的快拆系統，同時在精鋼鍊帶外再附上綠色、橘色與藍色三款Nato織帶與皮革收納袋，透過色彩致敬溫布頓網球公開賽的草皮、法國網球公開賽的紅土，以及經典的硬地球場。R763自動上鍊機芯將帶來80小時動力儲存，機芯所使用的Nivachron™防磁游絲則可抵禦日常生活中無所不在的磁力干擾，限量發行、訂價86,500元。

RADO發表新款Captain Cook網球限量套組，結合300米防水、80小時動力儲存機芯、全球限量等特色，將網球活力一次上手。圖／RADO提供
RADO發表新款Captain Cook網球限量套組，結合300米防水、80小時動力儲存機芯、全球限量等特色，將網球活力一次上手。圖／RADO提供
RADO全新Captain Cook網球限量套組，將有一條精鋼鍊帶搭配三種顏色的Nato織帶、等同可有四種造型變化。圖／RADO提供
RADO全新Captain Cook網球限量套組，將有一條精鋼鍊帶搭配三種顏色的Nato織帶、等同可有四種造型變化。圖／RADO提供
RADO發表全新Captain Cook網球限量套組，一表另附三款Nato織帶，進而以色彩致敬網球經典場地。圖／RADO提供
RADO發表全新Captain Cook網球限量套組，一表另附三款Nato織帶，進而以色彩致敬網球經典場地。圖／RADO提供
封閉式表背除刻有限量1985的字樣，並加以Grass、Hard、Clay，象徵草地、硬地與紅土三種經典網球場地。圖／RADO提供
封閉式表背除刻有限量1985的字樣，並加以Grass、Hard、Clay，象徵草地、硬地與紅土三種經典網球場地。圖／RADO提供
RADO曾贊助1985年在瑞士Gstaad舉辦的瑞士網球公開賽。圖／RADO提供
RADO曾贊助1985年在瑞士Gstaad舉辦的瑞士網球公開賽。圖／RADO提供

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