全家可樂霜淇淋開賣啦！爽口氣泡撞上濃郁乳香掀話題

潮牌出手，便利商店也很有型！全家今夏重磅聯名美國街頭經典品牌VANS，以其經典黑白棋盤格與品牌色為開發靈感，結合「全家」鮮食創新力，攜手推出「Fami!ce滑爆可樂霜淇淋」、「棋盤格蛋糕」、「海鹽焦糖千層蛋糕」、「鹽花生焦糖捲蛋糕」與「焦糖海鹽麵包」共5款聯名新品，橫跨霜淇淋、酷繽沙、甜點、麵包等品類。

全家同步推出「VANS手指滑板吊飾」限量潮流小物，袖珍小巧、精緻經典，8月6日至9月2日，於全家購買指定VANS聯名商品，只要加價9元即可將VANS手指滑板吊飾帶回家；同時，買VANS聯名鮮食還可獲得好康優惠券，掃描優惠券QR Code加入VANS會員，還可獲得200元VANS購物金加碼好禮。

瞄準夏日消暑商機，全家今夏跨界潮流品牌VANS，首波聯名以超人氣Fami!ce霜淇淋開啟街頭風味之旅，8月5日起推出「Fami!ce滑爆可樂霜淇淋」全新口味，氣泡甜香與沁涼口感完美融合，入口即滑爆；搭配「莊園牛奶」經典口味，爽口可樂風味搭配濃郁乳香，入口就像來杯可樂特調，意想不到的絕配。

此款霜淇淋特別以焦糖色系呼應VANS經典鬆餅格橡膠鞋底，搭配專屬黑色waffle餅皮，餅乾套與紙杯亦全面換上VANS聯名設計，不只好吃、更好拍，更讓人一秒置身美式滑板公園。全家APP隨買跨店取自8月5日至8月7日，同步推出限時3日「Fami!ce霜淇淋5支188元」快閃優惠（兌換期限至114年12月20日，每會員限購2組）。

還有今夏最潮小物「VANS手指滑板吊飾」，融合Fami!ce霜淇淋藍色品牌色、VANS經典黑白棋盤格紋、滑板鞋與滑板圖騰等元素，掛上背包，街頭潮感一次到位，售價49元，8月5日至9月2日凡購買VANS聯名商品，加價9元即可獲得，共2款設計，潮迷絕對要收藏！另外，擁有國民冰沙美譽的「經典黑炫酷繽沙」同步以限量VANS包裝設計換裝登場。

從視覺到味蕾都「格」外有型！延續Fami!ce滑爆可樂霜淇淋熱度，全家於8月6日起開賣4款VANS聯名minimore甜點與烘焙麵包新品，結合經典黑白棋盤格紋設計，視覺吸睛滿點！首推minimore創意新作「海鹽焦糖千層蛋糕」，層層堆疊的蛋皮，夾入海鹽焦糖內餡，撒上VANS經典黑白格紋糖霜，帶來美式鹹甜享受，售價59元；「鹽花生焦糖捲蛋糕」吸睛的黑白相間格紋蛋糕，夾入濃郁顆粒花生醬，打造花生顆粒與奶油慕斯的層次口感，展現濃濃美式風格，售價49元。

另有「棋盤格蛋糕」，以黑白戚風交錯的繽紛視覺造型，搭配焦糖奶霜，甜蜜有型，售價35元；「焦糖海鹽麵包」則選用黑白色澤麵包體，搭配濃郁焦糖奶油餡，滿足甜鹹控的挑嘴味蕾，售價39元；不論是通勤點心還是辦公室午茶，都是時尚與美味兼具的潮味焦點。此外，8月5日至9月2日於「全家」購買Fami奶昔，搭購指定三明治或調理麵包，即享99元輕食餐促優惠。