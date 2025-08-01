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影／拒菸團體國健署抗議 籲新任署長撤銷加味加熱菸

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
173個團體國健署前抗議衛福部突襲放行加熱菸，出賣「健康台灣」，呼籲新上任的兒科國健署署長應立即撤銷加味加熱菸，為孩子健康把關。記者蘇健忠／攝影
173個團體國健署前抗議衛福部突襲放行加熱菸，出賣「健康台灣」，呼籲新上任的兒科國健署署長應立即撤銷加味加熱菸，為孩子健康把關。記者蘇健忠／攝影

由173個團體組成的「台灣拒菸聯盟」及全國家長團體及教師團體，上午在國健署前抗議衛福部突襲放行加熱菸，出賣「健康台灣」，呼籲新上任的國健署署長沈靜芬應立即撤銷加味加熱菸，為孩子健康把關！展現守護下一代健康的決心。

世界衛生組織（WHO）警告加味菸是年輕人開始使用菸品的主因，各國政府應立即禁止加味菸品。要求立即依法公告「除菸草原味外，禁止所有加味菸品」並撤銷「加味加熱菸」上市。

衛福部國民健康署7月29日公布「有條件通過」美國及日本菸商高達14個品項加熱菸、4個組合元件申請案，「台灣拒菸聯盟」等團體，對菸害防制法通過修法兩年多來政府校園電子煙稽查不力、喪屍煙彈流竄，近日更違法放行加味加熱菸，表達強烈譴責與嚴正抗議。

「台灣拒菸聯盟」暨全國家長團體、教師團體再次重申、強烈呼籲政府務必堅守三大底線：（1） 要求立即依法公告「除菸草原味外，禁止所有加味菸品」。（2） 撤銷「加味加熱菸」上市。（3）禁止加熱菸品牌IQ*S系列加熱菸在台公然違法上市。

「台灣拒菸聯盟」等團體上午抗議衛福部突襲放行加熱菸，呼籲新上任的國健署署長沈靜芬應立即撤銷加味加熱菸。。記者蘇健忠／攝影
「台灣拒菸聯盟」等團體上午抗議衛福部突襲放行加熱菸，呼籲新上任的國健署署長沈靜芬應立即撤銷加味加熱菸。。記者蘇健忠／攝影
「台灣拒菸聯盟」等團體上午抗議衛福部突襲放行加熱菸，呼籲新上任的國健署署長沈靜芬應立即撤銷加味加熱菸。恭賀國健署署長沈靜芬上任的花籃，正巧在抗議活動中送來。記者蘇健忠／攝影
「台灣拒菸聯盟」等團體上午抗議衛福部突襲放行加熱菸，呼籲新上任的國健署署長沈靜芬應立即撤銷加味加熱菸。恭賀國健署署長沈靜芬上任的花籃，正巧在抗議活動中送來。記者蘇健忠／攝影

教師 加熱菸 衛福部

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