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全家再掀時尚潮！攜手 VANS 跨界推「滑爆可樂霜淇淋」

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全家再掀時尚潮！攜手VANS跨界推「滑爆可樂霜淇淋」。全家／提供
全家再掀時尚潮！攜手VANS跨界推「滑爆可樂霜淇淋」。全家／提供

瞄準夏日消暑商機，「全家（5903）」今夏重磅聯名美國街頭經典品牌VANS，以其經典黑白棋盤格與品牌色為開發靈感，結合「全家」鮮食創新力，攜手推出「Fami!ce滑爆可樂霜淇淋」、「棋盤格蛋糕」、「海鹽焦糖千層蛋糕」、「鹽花生焦糖捲蛋糕」與「焦糖海鹽麵包」共5款聯名新品，打造街頭「食」尚體驗。

此外，「全家」更推出「VANS手指滑板吊飾」限量潮流小物，袖珍小巧、精緻經典，8月6日至9月2日，於「全家」購買指定VANS聯名商品，只要加價9元即可將VANS手指滑板吊飾帶回家；同時，買VANS聯名鮮食還可獲得好康優惠券，掃描優惠券QR Code加入VANS會員，還可獲得200元VANS購物金加碼好禮。

「全家」今夏跨界潮流品牌VANS，首波聯名以超人氣Fami!ce霜淇淋開啟街頭風味之旅，8月5日起推出「Fami!ce滑爆可樂霜淇淋」全新口味，氣泡甜香與沁涼口感完美融合，入口即滑爆；搭配「莊園牛奶」經典口味，爽口可樂風味搭配濃郁乳香，入口就像來杯可樂特調，意想不到的絕配！此款霜淇淋特別以焦糖色系呼應VANS經典鬆餅格橡膠鞋底，搭配專屬黑色waffle餅皮，餅乾套與紙杯亦全面換上VANS聯名設計，不只好吃、更好拍，更讓人一秒置身美式滑板公園。「全家」APP隨買跨店取自8月5日至8月7日，同步推出限時3日「Fami!ce霜淇淋5支188元」快閃優惠（兌換期限至114年12月20日，每會員限購2組），夏日嚐鮮就趁現在！

還有今夏最潮小物「VANS手指滑板吊飾」，融合Fami!ce霜淇淋藍色品牌色、VANS經典黑白棋盤格紋、滑板鞋與滑板圖騰等元素，掛上背包，街頭潮感一次到位，售價49元，8月5日至9月2日凡購買VANS聯名商品，加價9元即可獲得，共2款設計，潮迷絕對要收藏！另外，擁有國民冰沙美譽的「經典黑炫酷繽沙」同步以限量VANS包裝設計換裝登場，讓你輕鬆喝出街頭風格！

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