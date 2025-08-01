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吳磊、張婧儀入鏡Burberry七夕情人節形象廣告 繩結牽起浪漫一瞬

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
中國女星、Burberry品牌大使張婧儀。圖／Burberry提供
中國女星、Burberry品牌大使張婧儀。圖／Burberry提供

七夕情人節將至，英倫時尚品牌Burberry以「繩結」為主題發表一系列主題商品，並邀請兩位品牌代言人、中國明星吳磊與張婧儀一同入鏡，除了借繩結象徵「結緣」意念，並展開一段不期而遇的一段甜美時光。

在一系列平面視覺中，吳磊取景於帶有奇岩地形的海灘邊，展現了英式的濱海與硬派風格。只見他變換了多套造型，時而身著Burberry七夕情人節主題黑色襯衫，又或是品牌經典格紋長袖襯衫搭配格紋長褲、新款Matrix粉色運動鞋。張婧儀身上則同樣換上七夕情人節主題紅色T恤，甚至上演一段帶著狗狗在公園的浪漫奇遇；其中一套造型她更手持雨傘坐在公園長椅邊，搭配上背景的湖濱場景，儼然呼喚出英國倫敦的閒散幽靜。

Burberry七夕系列以「繩結」為設計亮點，取繩結一如月老的紅線般、悄悄牽起戀人間的情誼。「繩結」同時化為像是愛心圖騰、Burberry的草寫字樣，疊加以Burberry的經典格紋因而成為如Horseshoe斜背包、火焰色絲巾、鬱金香紅B Logo愛心圖案T恤等節慶主題單品。

Burberry亦將品牌經典的Thomas泰迪熊打造成輕巧的鑰匙圈掛飾，只見小熊們分別換上了鬱金香紅色新裝或Burberry的風衣外套，可勾掛在包款如迷你Highlands保齡球包、小型Strand肩背包、Horseshoe斜背包上，訂價單個13,200元，也成童趣滿點的心意之選。

Burberry果籃色小型Strand包，75,000元。圖／Burberry提供
Burberry果籃色小型Strand包，75,000元。圖／Burberry提供
Burberry漢白玉色窄版B字形愛心圖案絲巾，8,900元；寵物、無價。圖／Burberry提供
Burberry漢白玉色窄版B字形愛心圖案絲巾，8,900元；寵物、無價。圖／Burberry提供
中國男星、Burberry品牌代言人吳磊，身穿一件長袖格紋襯衫並搭配腳上新款Matrix粉色運動鞋。圖／Burberry提供
中國男星、Burberry品牌代言人吳磊，身穿一件長袖格紋襯衫並搭配腳上新款Matrix粉色運動鞋。圖／Burberry提供
Burberry茶杯色Horseshoe斜背包，39,900元。圖／Burberry提供
Burberry茶杯色Horseshoe斜背包，39,900元。圖／Burberry提供
Burberry沙色迷你Highlands包，41,500元。圖／Burberry提供
Burberry沙色迷你Highlands包，41,500元。圖／Burberry提供

七夕 Burberry 情人節

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