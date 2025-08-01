吳磊、張婧儀入鏡Burberry七夕情人節形象廣告 繩結牽起浪漫一瞬

七夕情人節將至，英倫時尚品牌Burberry以「繩結」為主題發表一系列主題商品，並邀請兩位品牌代言人、中國明星吳磊與張婧儀一同入鏡，除了借繩結象徵「結緣」意念，並展開一段不期而遇的一段甜美時光。

在一系列平面視覺中，吳磊取景於帶有奇岩地形的海灘邊，展現了英式的濱海與硬派風格。只見他變換了多套造型，時而身著Burberry七夕情人節主題黑色襯衫，又或是品牌經典格紋長袖襯衫搭配格紋長褲、新款Matrix粉色運動鞋。張婧儀身上則同樣換上七夕情人節主題紅色T恤，甚至上演一段帶著狗狗在公園的浪漫奇遇；其中一套造型她更手持雨傘坐在公園長椅邊，搭配上背景的湖濱場景，儼然呼喚出英國倫敦的閒散幽靜。

Burberry七夕系列以「繩結」為設計亮點，取繩結一如月老的紅線般、悄悄牽起戀人間的情誼。「繩結」同時化為像是愛心圖騰、Burberry的草寫字樣，疊加以Burberry的經典格紋因而成為如Horseshoe斜背包、火焰色絲巾、鬱金香紅B Logo愛心圖案T恤等節慶主題單品。