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首款且唯一進駐鼎泰豐餐桌的威士忌！百富12年雙桶是小籠包絕配

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
鼎泰豐十八摺小籠包不僅為美感象徵，更是品質穩定的保證。這種追求一致性與溫度平衡的哲學，也正是百富長年以來的堅持。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
鼎泰豐十八摺小籠包不僅為美感象徵，更是品質穩定的保證。這種追求一致性與溫度平衡的哲學，也正是百富長年以來的堅持。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

當風味成為文化語言，餐桌上的每一口美味都承載著匠心。全球頂級威士忌品牌百富（THE BALVENIE），攜手台灣中餐代表品牌鼎泰豐，展開跨界文化對話。經典「百富12年雙桶單一麥芽威士忌」200毫升獨家瓶裝，自8月4日起將正式登上鼎泰豐全台門市餐桌，成為首款且唯一進駐鼎泰豐餐桌的威士忌，開啟東西工藝的風味交融。

此次合作不僅是鼎泰豐首次導入威士忌品牌，更展現雙方對於「細節、手工與傳承」的共同價值。百富作為目前蘇格蘭唯一自種大麥、手工翻麥、桶匠與銅匠自營的酒廠，象徵「一心造一藝」的匠人精神。其12年雙桶酒款，結合傳統橡木與西班牙雪莉桶雙重熟成，交織出香草、果乾與蜂蜜的滑順酒體，恰與鼎泰豐小籠包的湯汁油脂相映成趣。

「百富12年雙桶，是我無論搭餐或純飲都會優先推薦的酒款。」百富品牌大使沈宇軒（Daniel）表示：「其香甜溫潤且豐富的風味，與鼎泰豐的小籠包搭配時，百富的蜂蜜水果口感與湯包的油脂香交融出令人驚喜的鮮甜美味。」

即日起凡於指定通路（菸酒專賣店、量販、超市、便利商店及私藏酒窖，免稅通路不適用），購買百富系列酒款滿3,000元，即可獲贈「鼎泰豐冷凍小籠包禮盒12入」乙份，數量有限，贈完為止。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

百富與鼎泰豐皆誕生於家族世代的經營脈絡中，從品牌創立之初便深植對「傳統技術」與「細節傳承」的尊重。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百富與鼎泰豐皆誕生於家族世代的經營脈絡中，從品牌創立之初便深植對「傳統技術」與「細節傳承」的尊重。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百富12年雙桶是首款且唯一進駐鼎泰豐餐桌的威士忌。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百富12年雙桶是首款且唯一進駐鼎泰豐餐桌的威士忌。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

品牌 威士忌 小籠包

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