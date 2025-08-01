嘉義新景點！「台版迪士尼城堡」歐樂沃築夢城堡試營運

位於嘉義大埔美園區、還沒正式開幕就已成為社群打卡熱點的「歐樂沃築夢城堡」，今(1)日起試營運。歐樂沃築夢城堡以夢幻迪士尼風為主題，從外觀到園區設計都充滿童話感，被喻為是「台版迪士尼城堡」，也是全台唯一結合建築藝術、雕塑工藝與可可文化的沉浸式主題園區。

這座園區占地達4,100坪，打造三大主題區：「瑪雅物語」、「築夢城堡」、「普羅旺斯小鎮」，是一座從創辦人童年夢想出發、歷時10年親手打造的可可文化奇幻國度。

歐樂沃築夢城堡由創辦人、也是雕塑藝術家的毛榮海，與其摯友邱郁宜共同打造，以創辦人兒時奔跑、玩耍、築夢的回憶為藍圖，親手從泥塑模型開始，再以MRC氧化鎂水泥與GRC玻璃纖維強化水泥手工雕刻而成，耗時十年，將夢想實體化於家鄉嘉義大林。

園區主建物擁有18座尖塔，其中最高塔以蘭花意象打造，外覆2萬9,000片金箔，象徵嘉義大林人口總數，除了展現對這片土地與人的深刻致敬，更為家鄉注入嶄新的文化與觀光活力，而夕陽餘暉灑下之際，呈現最詩意且動人的美麗畫面。

目前，大埔美園區的觀光工廠計有「卡羅爾銅管樂器」、「老楊方城市」、「丸聚星球」、「蓋婭莊園」、「佐登妮絲城堡」，「歐樂沃築夢城堡」加入後成為第六間。未來還有豆之家、比菲多都考慮投入觀光工廠。其中，「佐登妮絲城堡」最高曾締造逾百萬入園人數的紀錄，去年也有約50萬人次入園。

大林市長許有疆表示，今年將邀集業者組成觀光工廠策略聯盟，舉辦城堡馬拉松活動，也連結大林在地小旅行、農村深度旅遊，串聯整合帶動觀光。目前已知，城堡馬拉松已訂10月24日率先登場。

「歐樂沃築夢城堡」三大主題園區亮點：

一、【瑪雅物語】有可可的起源神話及巧克力的職人藝術。現場設有Bean to Bar製程展示區，專業巧克力師傅每日現場示範，從可可豆到巧克力的完整轉化。除了認識可可的神話起源，更有多種DIY體驗課程，旅人可親手製作專屬的甜蜜回憶。

二、【築夢城堡】以雕塑工藝實現夢想藍圖的五層主城堡，是園區最吸睛地標。目前，一樓販售區集結生巧克與限定商品「梅香金磚」；二樓為美式自助點餐區；三至五樓未來將規劃為宴會廳、兒童互動遊戲區、主題餐廳等多元場域。

城堡中央聳立10米高的「黃金可可樹」，成為人氣拍照打卡景點。入門處設置互動媒體裝置「可可符碼」，旅客掃描票券，即可解鎖專屬神秘故事，沉浸感十足。

三、【普羅旺斯小鎮】規劃有五彩湖畔及小鎮風情商店街。漫步南法小鎮風情，五彩繽紛的小屋沿湖錯落，街道蜿蜒如畫。區內藏有多間特色小店與O Café，不進園區也能享用園區限定的「梅香酥」、自製手工巧克力，為五感體驗劃下完美句點。

歐樂沃築夢城堡主要以巧克力為主題，另外結合冰淇淋，以18鄉鎮市農產品為口味基底，比如桑椹、百香果、草莓，最特殊的還有小黃瓜冰淇淋，不可錯過。